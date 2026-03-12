Radiografía de las agresiones a sanitarios en Catalunya: el 26% son reincidentes y la mayoría de víctimas son médicas y enfermeras jóvenes de primaria

La Conselleria de Salut presentará "en las próximas semanas" la ley que penalizará a los pacientes que agredan –ya sea física o verbalmente– a los sanitarios, con multas de entre 300 –las más leves– y 600.000 euros –las más graves–. "De forma inmediata", el departamento mostrará al Govern la memoria preliminar y, a partir de ahí, se iniciará un proceso de consulta pública. "Debemos llegar a un acuerdo con otros grupos, debe ser una ley de consenso", explica a EL PERIÓDICO Jordi Vilana, director general de Professionals de la Salut, quien asegura que en "cuestión de meses" la norma estará desplegada.

Las agresiones, físicas y verbales, han ido en aumento en los últimos años tanto en Catalunya como en España, prueba de lo tensionado que está el sistema. El año pasado hubo en Catalunya un total de 3.039 agresiones, según el registro del Observatori per a Situacions de Violència en l'Àmbit Sanitari de Catalunya (OSVASC) de Salut, que ha presentado sus cifras este jueves por la tarde. Ha sido en una jornada dedicada a esta problemática en el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB), donde además se ha señalado el elevado porcentaje de reincidencia de las agresiones: un 26,19%.

Las agresiones, en números

De acuerdo con este registro, las agresiones en la sanidad catalana afectan principalmente a las mujeres (el 78,18% se cometen contra ellas). El tramo más afectado es el de los 25 a 35 años (un 33,6%) —seguido de los grupos de 36 a 45 años y de los 46 a los 55 años, ambos con un 23,99%—. Además, la atención primaria es la que concentra la mayor parte de esta violencia: un 61,17%, frente al 29,42% de la atención hospitalaria y las urgencias extrahospitalarias (9,71%).

Además, en cuanto a la categoría profesional, las agresiones se dirigen principalmente a las enfermeras (27,21%), seguidas de los médicos (27,15%) y los administrativos (23,46%). Las agresiones verbales constituyen la gran mayoría de los episodios registrados (89,37%), frente a un 10,92% de agresiones físicas. Todas las agresiones verbales se producen en el marco de la atención presencial. El lugar donde con más frecuencia se producen las agresiones son las consultas (39,09%), seguidas de los puntos de admisión o información (28,46%), la hospitalización (14,15%) y los servicios de urgencias (13,33%).

El agresor es mayoritariamente el propio paciente (75,26%), seguido de familiares o acompañantes (22,01%). Además, predominan los hombres como agresores (62,92%).

"Marco institucional"

Vilana señala que el registro de las agresiones –que ya está implementado en la sanidad pública y que estará listo en todo el sistema Siscat (la sanidad concertada) "antes de verano" y, después, en la privada– permitirá ver la auténtica dimensión de la problemática. La ley que echará andar a este año diseñará un "marco institucional" de las relaciones entre profesionales y usuarios. "Incluye multas por agresiones leves, graves y muy graves. Debe recoger los derechos y deberes. Es una ley amplia, ambiciosa, con un alcance muy superior a otras leyes", señala Vilana.

Para la presidenta del COMB, Elvira Bisbe, una norma que sancione estas conductas es necesaria. "Debe haber sanciones disuasorias, tanto en el ámbito público como privado. En un ambiente en que hay una pérdida de confianza, es imposible atender bien. No hemos de hacer una medicina defensiva", explica Bisbe, quien insiste en la "tolerancia cero" a las agresiones contra sanitarios.

La experiencia en otras comunidades que ya tienen leyes de este tipo demuestra que la norma actúa con un efecto "disuasorio". "Sabemos que disminuyen de manera significativa las agresiones", señala la presidenta del COMB. "Ahora mismo, si hay una agresión con un cuchillo, los mossos actúan de oficio. Pero existen otras agresiones, en las que hay coacciones y miedo, que son más difíciles de cuantificar. A estas irá dirigida esta ley", ilustra Bisbe.

Colectivo médico

El COMB creó en 2010 la Unitat Integral de Violència Contra el Metge (UIVCM), que recoge agresiones solo a médicos de la provincia de Barcelona. El año pasado se comunicaron a esta unidad 75 agresiones. Son menos que en 2024 (año en que hubo 91), pero más que los años anteriores: en 2023 se notificaron 69; en 2022, 57; en 2021, 61. En 2015, hubo 39. En estos 10 años, los comprendidos entre 2015 y 2025, la unidad registró un total de 662 agresiones.