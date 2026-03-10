Gauden Galea, médico de la OMS: "Las bebidas alcohólicas deberían advertir en la etiqueta que pueden provocar cáncer"

El doctor Gauden Galea (Malta, 1960), experto mundial en salud pública, ocupó diversos cargos en la Organización Mundial de la Salud (OMS) entre 1998 y 2025. Su trabajo se ha centrado en estrategias para la prevención y el control de las 'ENT', también conocidas como enfermedades no transmisibles o crónicas. Un ejemplo son el cáncer, las patologías cardiovasculares o la diabetes. Este martes 10 de marzo participará, junto al oncólogo Josep Tabernero, en la conferencia 'Prevención y promoción de la salud: de la evidencia a la acción', que se celebrará a las 18 horas en el Palau Macaya de la Fundació 'la Caixa', en Barcelona. Antes, conversa con EL PERIÓDICO sobre los desafíos sanitarios actuales.

¿Qué estrategias de prevención podrían mejorar la salud de la población en solo cinco años?

Hoy en la conferencia voy a presentar los resultados de un artículo llamado 'Quick Buys', sobre prevención y control de las 'ENT'. Hemos identificado 25 intervenciones que aportan beneficios a la población en un plazo de entre uno y cinco años desde su implementación.

¿Qué son los 'quick buys'?

Acciones eficaces y rentables —esto es, coste-efectivas— para prevenir las enfermedades no transmisibles más frecuentes, con un papel clave de los hábitos de vida saludables. No hablamos de 'quick wins', es decir, de victorias políticas rápidas, sino de medidas con impacto real en salud pública. Por ejemplo, el tabaco sigue teniendo bastante peso en España. Medidas como el aumento del precio del tabaco, espacios públicos libres de humo y ayudas para dejar de fumar pueden producir cambios conductuales inmediatos y también generar ingresos.

"Aunque España va bien en mortalidad por enfermedades crónicas en comparación con otros países, el 84% de sus muertes se deben al cáncer o a patologías cardiovasculares"

¿Y el alcohol?

Otra área muy relevante para España es el alcohol. Una vez más, el precio, la disponibilidad y la publicidad o el márketing son intervenciones importantes. Aunque España va bien en mortalidad por enfermedades no transmisibles en comparación con otros países, el 84% de sus muertes siguen debiéndose al cáncer o a las patologías cardiovasculares. En estas 'quick buys' hay intervenciones con un efecto muy rápido en personas con hipertensión o diabetes, problemas importantes en España. Por ejemplo, el uso de estatinas [medicamentos para reducir los niveles de colesterol "malo"] en personas con diabetes mayores de 40 años o el control de la tensión arterial y la glucemia. Y añadiría algo más: que busquemos efectos rápidos no significa que no debamos trabajar también en medidas de más largo plazo y de gran impacto.

¿Como cuáles?

En un país como España, que funciona relativamente bien —su esperanza de vida está por encima de la media de la UE—, es importante mirar dónde hay oportunidades de mejora. España ha llegado a los objetivos de 2025 establecidos por la OMS: es uno de los pocos países que parece haber visto una reducción de la obesidad —si bien hacen falta más años para afirmarlo con rotundidad—. Pero, como te decía, hay márgenes de mejora. Por ejemplo, España podría mejorar en la rapidez del tratamiento de infartos o ictus: sabemos que cuanto antes se trate a una persona, más probabilidades tiene de sobrevivir y de conservar mejor la función cardíaca o cerebral. Y también es fundamental una buena rehabilitación después, para reducir recaídas y favorecer un buen retorno a la vida cotidiana.

"España no necesita aumentar la edad de los cribados de cáncer de colon, sino la participación poblacional"

El médico experto en salud pública Gauden Galea, que trabajó en la OMS entre 1998 y 2025. / Jordi Otix

¿Hay ciudades donde la gente no está bien atendida?

Sí puedo decir que, si miramos los informes, vemos ciertas disparidades entre comunidades en áreas como la obesidad, el sedentarismo o la alimentación, con gradientes según la clase social. Pero no soy conocedor de estadísticas actuales sobre acceso al tratamiento en el caso de infartos o ictus.

¿Y en el caso del cáncer? ¿Se puede mejorar?

Si miramos las estadísticas de España, veo una buena estrategia y un buen enfoque en prevención y control del cáncer. Hay algunos tipos de cáncer que responden bien al tratamiento. Entre los más comunes están, en mujeres, el cáncer de mama y el de cérvix; en hombres, el de próstata; y también el cáncer colorrectal, que afecta tanto a hombres como a mujeres. Si tuviera que señalar un pequeño giro, diría que se podría mejorar el cumplimiento del cribado de cáncer colorrectal.

¿Ampliaría usted las franjas de edad de los cribados?

No; por lo que yo veo, ya se están siguiendo las guías. Pero España sí puede mejorar a la hora de que la gente participe en estos cribados. No he observado en mi revisión de la situación que esté aumentando de forma destacada el cáncer colorrectal en población joven. Si tuviera que señalar una prioridad, sería mejorar el cumplimiento. Ahora voy a ser un poco especulativo: por el nivel de alcoholismo y tabaquismo, sí que se podrían ver altos niveles de enfermedad cardíaca y de cáncer más adelante. Pero no ahora mismo no lo veo.

"Yo no veo que en España esté aumentando el cáncer en gente joven; al menos, no es algo que mi revisión de la situación haya destacado"

Sabemos que la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón es muy clara: un 80% de los cánceres de pulmón se deben a los cigarrillos. ¿Existe una relación tan directa entre el alcohol y el cáncer?

Sí, sí. De hecho, una de las cosas que hemos documentado en la Unión Europea es que muchas personas no son conscientes de que existe una relación dosis-respuesta entre el alcohol y el cáncer. Cada unidad de alcohol, cada dosis que una persona consume de media al día, aumenta el riesgo de cáncer. Es decir, el alcohol es carcinógeno a todos los niveles de consumo. La Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer clasifica el alcohol como un carcinógeno de clase 1.

¿Qué hacer para que la gente beba menos?

No recomendamos el prohibicionismo, ni decimos que la gente debe dejar de beber por completo, pero sí es muy importante que, si alguien quiere reducir su riesgo de cáncer, beba menos alcohol. Hay empresas que comercializan alcohol y que intentan centrar el debate en el llamado consumo responsable, trasladando la carga de la responsabilidad a la persona que bebe. Pero siguen vendiendo un producto carcinógeno, así que tienen su propia responsabilidad. Las bebidas alcohólicas deberían tener un etiquetado claro, algo a lo que la industria se ha resistido por completo. Desvían el debate hacia códigos QR o hacen advertencias limitadas a mujeres embarazadas. La realidad es que existe una conciencia muy baja de la relación directa entre alcohol y cáncer. Debería haber para el alcohol un etiquetado similar al que utilizamos para el tabaco.

"Existe una conciencia muy baja sobre la relación directa entre alcohol y cáncer"

¿Cómo puede la inteligencia artificial cambiar la salud pública en los próximos 10 o 20 años?

No hace falta ir tan lejos en el tiempo. La IA ya contribuye a la investigación y al desempeño de funciones básicas, por ejemplo en revisiones de publicaciones, generación de nuevas hipótesis o combinación de datos procedentes de múltiples fuentes. Mucha investigación básica ya está recibiendo apoyo de la IA. También puede contribuir a la investigación en sistemas de salud. Por ejemplo, mediante modelos que analicen y predigan la distribución de servicios sanitarios y que sirvan de apoyo a la toma de decisiones de los profesionales de la salud. En muchos países de Europa los sanitarios son escasos y soportan una gran carga: ahí la IA puede actuar como asistente y devolverles tiempo.

¿Algo más?

Creo que una de las mayores ventajas que podemos obtener de la IA en la Unión Europea en el futuro próximo provendrá del uso eficaz de los datos de salud que predigan el riesgo de enfermedades. Pero un riesgo manejable. Es decir, si podemos identificar riesgos bajos o moderados de enfermedad, entonces podemos actuar para reducirlos. En paralelo, la IA ya nos está ofreciendo beneficios como por ejemplo en la interpretación de pruebas de imagen o biopsias.