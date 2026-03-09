Un suplemento multivitamínico diario podría ralentizar el envejecimiento, según un ensayo clínico

Un ensayo llevado a cabo por Mass General Brigham, una red de médicos y hospitales con sede en Boston (EEUU), ha revelado que la toma de un complejo multivitamínico y multimineral durante dos años podría ralentizar, aunque de forma moderada, el envejecimiento. Los resultados, publicados en 'Nature Medicine', indican que tomar un suplemento diario desacelera un equivalente a cuatro meses el envejecimiento biológico; aunque los beneficios son superiores en personas biológicamente más mayores a su edad real y los propios investigadores admiten que se necesitan más estudios para comprender el mecanismo de acción y los efectos a largo plazo.

La explicación podría radicar en que muchos adultos mayores no obtienen suficientes vitaminas y minerales a través de la dieta, como la vitamina B12. De hecho, varios ensayos clínicos han demostrado que la toma de suplementos que complementen estos nutrientes es útil frente a varias enfermedades crónicas. Sin embargo, hasta ahora, no estaba claro su relación con el envejecimiento biológico, de ahí que un equipo liderado por el doctor Howard Sesso haya seguido a un grupo de 958 pacientes, con una edad cronológica promedio de 70 años y sin enfermedades crónicas.

"Son necesarios más estudios que permitan confirmar y definir mejor los resultados" Jordi Pérez Tur — Investigador del Institut de Biomedicina de València del CSIC y de CIBERNED

El ensayo dividió a los participantes en cuatro grupos, que tomaron durante dos años extracto diario de cacao y multivitamínico; cacao y placebo, placebo y multivitamínico o solo placebo. Y los investigadores analizaron periódicamente sus muestras de sangre, para seguir los cambios en cinco marcadores de envejecimiento que provocan pequeñas modificaciones en el ADN y que se conocen como 'relojes epigenéticos o biológicos'. Las personas que tomaron el complejo multivitamínico y multimineral mostraron desaceleración en los cinco, pero de forma estadísticamente significativa en los dos relojes que predicen la mortalidad.

Los cambios equivalieron a unos cuatro meses menos de envejecimiento biológico a lo largo de dos años. Pero quienes eran biológicamente más mayores a su edad real al inicio del ensayo, fueron quienes más se beneficiaron. Cabe destacar también que no se ha encontrado que el extracto de cacao ralentice el envejecimiento en ninguno de los cinco relojes analizados, pese a que otras investigaciones lo asocian a beneficios cardiovasculares.

Más estudios

"Ha sido emocionante ver beneficios de un multivitamínico vinculados a marcadores de envejecimiento biológico. Este estudio abre la puerta a aprender más sobre intervenciones accesibles y seguras que contribuyan a un envejecimiento más saludable", sostiene el autor principal del trabajo, Howard Sesso, director asociado de la División de Medicina preventiva de Mass General Brigham, quien reconoce que hace falta realizar más estudios, especialmente sobre grupos de población más grandes y diversos, dado que en la investigación han participado sobre todo personas blancas no hispanas, y también seguimientos más prolongados.

En España el estudio ha sido recibido con prudencia. Por ejemplo, Jordi Pérez Tur, investigador del Institut de Biomedicina de València del CSIC y de CIBERNED, subraya -en declaraciones a Science Media Centre- que, "tal y como dicen los autores, son necesarios más estudios que permitan confirmar y definir mejor los resultados, concretamente la relevancia clínica del uso de estos suplementos y sus efectos en las enfermedades crónicas".

El estudio precedente

"El que el efecto sea estadísticamente significativo no implica necesariamente que sea biológicamente ‘real’. De cinco medidas de velocidad del envejecimiento, solo dos se vieron afectadas y con un efecto relativamente pequeño. Por otra parte, el diseño del estudio solo puede mostrar la existencia de una coincidencia: consumo de complejos multivitamínicos y reducción leve de la velocidad de envejecimiento. Queda pendiente conocer el mecanismo molecular que ligue ambas observaciones. Es decir, coincidencia no implica causalidad, pero tampoco la descarta”, opina.

Mientras que Pilar Guallar Castillón considera que "dejar de gastar el dinero en multivitaminas es la conclusión más racional y directa" del estudio. La profesora de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid apunta que este ensayo es complementario al COSMOS, que se realizó en EEUU con 21.442 participantes, en su mayoría blancos y de alto nivel educativo. "Su finalidad fue valorar el efecto del consumo diario de Centrum, una pastilla con más de 29 vitaminas y minerales frente a placebo. Los que consumieron Centrum presentaron un mayor riesgo de sangrado gastro intestinal, pero no mejoró la mortalidad total, ni tampoco disminuyó la incidencia de infarto, ictus o muerte cardiovascular. Tampoco mostró beneficio frente al cáncer". Por ello, la experta aconseja dejar "de consumir multivitaminas en pastillas o gominolas" y centrarse en tomar una "dieta saludable rica en frutas y verduras y con pocos alimentos procesados".