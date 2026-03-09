Los accidentes deportivos, y no los de tráfico, son ya la primera causa de lesión medular en jóvenes en Catalunya

Los accidentes deportivos —y ya no los de tráfico— son la primera causa de lesión medular en la población "de menos de 75 años", en Catalunya. La media de edad del lesionado medular por un accidente deportivo (sobre todo, de bicicleta) son los 45 años. En gente mayor, por encima de los 75, las caídas fortuitas, "casuales", domésticas, están detrás de la mayoría de las lesiones medulares. "El accidente de tráfico ha ido disminuyendo como la principal causa de lesión medular y, en paralelo, ha ido incrementándose la caída en gente mayor y el accidente deportivo, incluidas las zambullidas, en gente joven", ha descrito Ferran Pellisé, jefe de la Unidad Multidisciplinar de Ia Cirurgia de Raquis.

Esta es la radiografía hecha por el Hospital Vall d'Hebron, en Barcelona, que posee una unidad multidisciplinar de atención al lesionado medular que funciona las 24 horas del día los siete días de la semana. Este servicio, único no solo en Catalunya, sino también en España, echó a andar hace ahora dos años. El 33% de los accidentes se producen en fin de semana. "Era una necesidad no cubierta de Catalunya y de España", ha reivindicado este lunes en rueda de prensa la directora asistencial del centro, María José Abadías.

A lo largo de estos dos años se han tratado en esta unidad unos 136 pacientes, 52 de ellos (38,2%) en fin de semana o festivos. En concreto, en el último año, Vall d'Hebron ha atendido a 31 lesiones medulares por caídas (un 40%), 15 por accidentes de tráfico (19%), 28 por accidentes deportivos (un 35%) y seis por zambullidas (un 7,5%).

"Menos demora quirúrgica"

"La sofisticación de la técnica quirúrgica y la evidencia de que, en una lesión medular, se debe actuar rápido, nos ha hecho trabajar en la reducción de la demora quirúrgica de estos pacientes", ha apuntado Pellisé. "Ahora, un 83% de los enfermos son operados en las primeras 24 horas. Antes era un 56%", ha añadido. Todavía hay pacientes que no se pueden operar en las primeras 24 horas porque están tan graves que su primera opción no es la cirugía.

Esta unidad constata que los pacientes operados en las primeras 24 horas "necesitan menos tiempo de hospitalización en planta y menos tiempo de uci". En concreto, Vall d'Hebron ha registrado ocho días menos de hospitalización.

La media de edad del enfermo de esta unidad son los 50 años. Un 18% son mujeres. El 84% debe ir a la uci. El tiempo medio de ingreso son 59 días. Y la mortalidad es del 6,3%.

"Entre dos y tres pacientes semanales"

Según las cifras de esta unidad, el 84% de los enfermos tratados mejoran y experimentan una "mejoría funcional". Con todo, lo que marca la mejoría posterior es el "estado neurológico" que tiene de entrada el paciente. De todos los tratados, un 56% de los pacientes tenían la lesión cervical y un 40% una lesión medular completa.

Como ha explicado por su parte la doctora Lluïsa Montesinos, jefa de la Unidad de Lesionados Medulares de Vall d'Hebron, el servicio recibe "entre dos y tres pacientes a la semana". Montesinos ha dicho que la media de edad de personas que tienen un accidente deportivo ronda los 45 años. "Muchos son pacientes que tienen un accidente en bicicleta", ha precisado.

"Cerca del 50% de nuestros pacientes vuelven al domicilio directamente desde nuestra área de hospitalizacion. Es necesario apostar por una rehabilitacion de alto nivel, con un equipo psicológico y de trabajadores sociales incluido", ha reivindicado Montesinos.

Accidente esquiando

La rueda de prensa ha contado con la participación de una paciente, Mercè Bosch, de 56 años, quien hace un año tuvo un accidente de esquí que la dejó en silla de ruedas. "Era un día de sol fantástico —ha relatado Bosch—. Bajando la montaña, en una zona muy helada, hice un giro, se me fue el esquí y caí rodando". Al parar se dio cuenta de que no podía mover las piernas. Rápidamente fue trasladada a Vall d'Hebron, donde fue operada.

A día de hoy, esta mujer ha recuperado la movilidad en los brazos —no así la fuerza—, pues al principio ni siquiera podía mover las extremidades superiores. "Ahora al menos puedo comer. Pero necesito de la ayuda de mi marido para salir de la cama e incluso ducharme", ha relatado. La pareja ha tenido que cambiar de vivienda, ya que la anterior tenía escaleras. Aunque ha tenido un accidente que le ha "cambiado la vida", se siente "contenta" y agradecida de haber sido tratada en Vall d'Hebron.