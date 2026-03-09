La proteína AP2A1 podría alargar la vida y prevenir el cáncer: el descubrimiento de unos científicos de Osaka

La idea de alargar nuestro tiempo de vida lleva muchos años pasando por la mente de grandes científicos y profesionales sanitarios. Hasta ahora no se había descubierto nada destacable en ese ámbito, pero recientemente, unos científicos japoneses han dado cierta esperanza al mundo con su estudio.

Los científicos expertos de la Universidad de Osaka: Pirawan Chantachotikul, Shiyou Liu, Kana Furukawa y Shinji Deguchi han publicado en la página web 'Sciencedirect' un estudio en el que han descubierto que la proteína AP2A1 se acumula en células senescentes y está asociada a las fibras de estrés, estructuras que dan forma y rigidez a las células.

Senescencia celular

La senescencia celular es el envejecimiento de las células hasta que dejan de dividirse sin llegar a morir. Con el tiempo, grandes cantidades de células envejecidas o senescentes se acumulan en los tejidos del cuerpo, liberando sustancias dañinas que producen inflamación, lesiones y hasta la formación del cáncer y otras enfermedades, según el Instituto Nacional del Cáncer.

En este estudio se ha descubierto que la proteína AP2A1 es la principal culpable del envejecimiento celular. Esto se ha comprobado, ya que al quitar AP2A1 en células viejas, estas recuperan tamaño y funciones juveniles, reducen marcadores de senescencia, reactivan la proliferación y mejoran su movilidad. También se ha demostrado lo contrario; añadiendo AP2A1 en células jóvenes, evidencian un envejecimiento prematuro.

Gran tamaño de las células

"Los resultados fueron muy intrigantes", explica Shinji Deguchi, autor principal, en la web de Resou Osaka. "La supresión de AP2A1 en células más viejas revirtió la senescencia y promovió el rejuvenecimiento celular, mientras que la sobreexpresión de AP2A1 en células jóvenes aceleró la senescencia. Aún no entendemos cómo estas células senescentes pueden mantener su enorme tamaño; una pista interesante es que las fibras de estrés son mucho más gruesas en las células senescentes que en las jóvenes, lo que sugiere que las proteínas dentro de estas fibras contribuyen a mantener su tamaño".

Por tanto, la proteína AP2A1 no solo podría hacernos vivir más tiempo dando remedio al envejecimiento celular, sino que también puede ayudar a prevenir muchas enfermedades que se producen por culpa de este bloqueo de la división celular, como el cáncer.