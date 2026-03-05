El Ministerio de Sanidad y el Foro de la Profesión Médica llegan a un acuerdo para evitar la huelga

El Ministerio de Sanidad ha alcanzado un acuerdo con el Foro de la Profesión Médica, que está formado por la Organización Médica Colegial (OMC), el sindicato CESM, la Federación de Asociaciones Científico Médicas de España (FACME), la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina y el Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina (CEEM). Este entendimiento "ha contribuido a encauzar el conflicto en un marco de diálogo institucional y refuerza la interlocución estructurada con toda la profesión médica", señala Sanidad.

Desde el sindicato CESM explican a EL PERIÓDICO que el Foro se ha ofrecido como mediador para abrir "nuevas vías de diálogo entre el ministerio y el comité de huelga, y por eso se mantendrán más contactos para trabajar de manera conjunta". Pero la huelga, con formato semanal y que volverá a reanudarse en la semana del 16 al 20 de marzo, continúa por el momento adelante.

Medidas concretas

La propuesta consensuada incorpora medidas concretas en materia de participación profesional, clasificación y reconocimiento de la penosidad. Todas ellas se integrarán en el proyecto de ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud durante su tramitación normativa, garantizando su desarrollo con pleno respaldo jurídico y en coordinación con las comunidades autónomas.

El acuerdo contempla reforzar la participación de la profesión médica en la determinación de sus condiciones de trabajo a través de los representantes sindicales, conforme a la normativa vigente en materia de función pública. Para ello, se ampliarán las funciones del Foro Profesional previsto en la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) y se impulsarán órganos análogos en las comunidades autónomas.

Mesas técnicas

Además, se implantarán mesas técnicas específicas en los servicios de salud, tal y como establece el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), para abordar cuestiones que afecten de forma particular a determinadas profesiones sanitarias, como la médica, reforzando así los canales de interlocución técnica y profesional dentro del Sistema Nacional de Salud.

Respecto a la clasificación profesional, la propuesta prevé adaptar el Estatuto Marco al actual Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), diferenciando entre titulaciones MECES 3 y MECES 2 con formación sanitaria especializada de cuatro o más años. Paralelamente, añade Sanidad, se iniciará la revisión integral de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) con el objetivo de actualizar la clasificación funcional y profesional de las distintas categorías y avanzar en el desarrollo normativo en materia de especialización, participación y formación continuada.

Penosidad de las guardias

El acuerdo también reconoce la penosidad asociada a la jornada de guardia y establece que su retribución contará con un doble componente: el complemento de atención continuada ya existente y un complemento adicional vinculado a la nocturnidad, con el objetivo de adecuar de forma más precisa la retribución a las condiciones en las que se presta la atención sanitaria continuada.

Por último, el Ministerio abordará el estudio de la posible aplicación de la jubilación anticipada en aquellas actividades sanitarias en las que puedan concurrir circunstancias que lo justifiquen, de acuerdo con la normativa específica de la Seguridad Social establecida en el Real Decreto 402/2025. G

Todas estas medidas se incorporarán al proyecto de ley del Estatuto Marco durante su tramitación parlamentaria, en coordinación con las comunidades autónomas y con las organizaciones representativas del sector. El Ministerio de Sanidad "valora positivamente la labor de intermediación del Foro de la Profesión Médica y el compromiso demostrado por las partes para alcanzar un acuerdo que refuerza la estabilidad del sistema sanitario público".