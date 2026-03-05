Casi dos millones de niños y adolescentes españoles no tienen garantizada la atención por un pediatra en su centro de salud

Más de 1,9 millones de niños, niñas y adolescentes no tienen garantizada su atención por un pediatra de Atención Primaria en su centro de salud. Son datos de 2024-2025, los últimos de los que dispone la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap) que este jueves arranca su congreso anual en Madrid. En rueda de prensa, el presidente de la sociedad, Pedro Gorrotxategi, ha señalado que, desde 2018, AEPap ha realizado diferentes análisis de la situación y, si ese año, faltaban el 26% de los pediatras de AP para atender a la población de 0 a 14 años, el porcentaje ha subido a un 30%.

La situación, ha recalcado, ha empeorado en los últimos años, y afecta, en mayor o menor medida, a todas las comunidades autónomas. Sin embargo, los responsables de la formación especializada de los médicos (MIR), no están adoptando medidas para paliar esta situación, se ha quejado. Por el contrario, incrementan la formación de los nuevos pediatras para "tareas hospitalarias minoritarias, pese a que el grueso de las necesidades de la población está en los centros de salud".

Atención hospitalaria

Así se desprende de un estudio realizado por la AEPap entre los residentes de Pediatría de último año, a través de sus sociedades federadas. Los profesionales de Atención Primaria de pediatría representan un 65,3% del total de los profesionales. "Pero hemos constatado que sólo el 22% de los residentes de último año se están formando en esta área. Sin embargo, los pediatras en atención hospitalaria son el 35% de los profesionales, pero el 65% de los nuevos especialistas se están formando en estas áreas", explica el doctor Gorrotxategi.

Especialmente, ha rematado, llama la atención, "el alto número de pediatras" formándose en subespecialidades como la Neonatología (un 12%) o los Cuidados Intensivos (un 10%), cuando en estas áreas las necesidades reales son de un 3% y un 4% de los especialistas, respectivamente.

Efectos negativos

"No podemos saber cuál es el objetivo final que tienen los hospitales para formar a tantos residentes para puestos asistenciales que no existen, pero sí podemos afirmar que esta situación, a la larga, va a tener efectos negativos, pues el déficit en Atención Primaria se va a cronificar aún más", ha asegurado el doctor Gorrotxategi.

"Los datos revelan que los gobiernos autonómicos y las comisiones de Docencia hospitalarias han dejado que la situación precaria de la pediatría de AP se vuelva crónica y, en vez de adoptar medidas para mejorarla, han centrado todos sus recursos en la atención hospitalaria. Está claro que el hecho de que los centros de salud se vacíen de pediatras no les preocupa, ni consideran un derecho que los menores sean atendidos por los profesionales mejor formados para esa tarea”, ha señalado el doctor.