Marta Castell, experta en nutrición: "Las bebidas de arroz están desaconsejadas en menores de tres años por su contenido elevado en arsénico"

Los pediatras de Atención Primaria de toda España se reúnen desde este jueves en Madrid en su congreso anual. Abordarán numerosos temas que les preocupan como el empleo de la Inteligencia Artificial en la consulta o la alimentación de los menores. Y, sobre todo, las modas alimentarias que, avivadas por las redes sociales, cada vez llegan a más familias y en algunos casos, no tienen base científica.

"Cada vez más padres y madres llegan a consulta con un interés sobre el patrón de alimentación más saludable, pero también con una gran confusión con ideas como dietas sin evidencia clínica. La información que reciben es ingente y, en muchas ocasiones, contradictoria", ha dicho en rueda de prensa Marta Castell, coordinadora del grupo de trabajo de Gastroenterología, Nutrición y Endocrinología infantil de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria (AEPap).

Las modas nutricionales impactan en todas las etapas, pero los riesgos van cambiando según la edad. En lactantes, muchas dudas giran en torno a la alimentación complementaria de los primeros meses, la elección de las fórmulas infantiles o el baby led weaning (alimentación autorregulada por el bebé).

Cada vez más familias optan por las bebidas vegetales: su consumo ha aumentado más de un 75% en los últimos diez años

La experta ha puesto el foco en el auge de las bebidas vegetales en la alimentación infantil. Cada día más familias optan por estas alternativas (su consumo ha aumentado más de un 75% en los últimos diez años), ante la percepción de problemas digestivos asociados a la lactosa. Sin embargo, ha recordado que, en menores de tres años, la ingesta calórica diaria procede en un 25-30% de productos lácteos, por lo que la elección del tipo de leche o bebida sustitutiva resulta determinante para garantizar un correcto desarrollo nutricional.

Inadecuada

"La leche de vaca entera, por ejemplo, contiene una elevada proporción de proteínas y grasas saturadas, además de calcio y vitamina D, aunque carece de hierro y vitamina C. Su menor precio y disponibilidad hacen que siga siendo la opción más habitual. Por su parte, las fórmulas de continuación y de crecimiento presentan un contenido proteico menor y sustituyen parcialmente la grasa láctea por grasas de origen vegetal enriquecidas con DHA y EPA, lo que puede aportar beneficios específicos en determinados perfiles pediátricos", ha asegurado.

Especialmente desaconsejables son las bebidas de arroz en menores de tres años, por su contenido elevado en arsénico y a su baja aportación de proteínas, calcio y hierro. Otras opciones, como soja, almendra, avellana o avena no tienen lactosa, lo que puede resultar útil en niños con intolerancia, ha precisado. "Por debajo de los dos años que se sustituya leche de fórmula o de vaca por bebida vegetal supone un riesgo alto y más si es bebida de arroz", ha asegurado.

Excluir alimentos

En general, la doctora Castell, pediatra del Centro de Salud Campanar de Valencia, considera que algunas de estas modas promueven "la exclusión injustificada" de alimentos o la adopción de dietas restrictivas, lo que puede provocar déficits nutricionales, alteraciones del crecimiento o el desarrollo de una relación poco saludable con la comida.

Durante la edad escolar-preescolar son frecuentes modas como retirar lactosa o el gluten, sin diagnóstico médico asociado, ante la creencia de "una alimentación más saludable, dudas sobre alimentación vegetariana y la correcta suplementación en las distintas etapas de la edad pediátrica".

Los adolescentes

Pero, sin duda, ha recalcado, el grupo más vulnerable es la población adolescente, ya que los mensajes de influencers tienen un gran impacto a esta edad a través de redes sociales. "Muchas dudas giran en torno a dietas para perder peso, dietas restrictivas como ‘keto’, el ayuno intermitente o el consumo de 'superalimentos' y suplementos deportivos", en la gran mayoría sin supervisión de un pediatra o especialista en nutrición.

Sobre el ayuno intermitente en adolescentes, explicó que puede favorecer trastornos de la conducta alimentaria. Detalló que, en pediatría, surgió en la década de 1920 para tratar la epilepsia infantil resistente a fármacos y, aunque eficaz en su contexto clínico original, no se recomienda en población pediátrica por su riesgo nutricional.

La doctora Marta Castell, pediatra / AEPap

También se han popularizado entre los jóvenes la dieta cetogénica y las dietas bajas en carbohidratos, conocidas como ‘dietas keto’ o low carb, para reducir peso sin tener en cuesta sus riesgos. Incluyen un alto consumo de grasas, hasta un 70% de la ingesta total diaria, y proteínas, limitando los hidratos a menos de 50 gramos diarios, lo que induce una cetosis nutricional, un estado metabólico seguro.

En el caso de las dietas cetogénica la doctora aludió a estudios recientes en adultos jóvenes, sobre todo realizados en Estados Unidos, que señalan que este tipo de patrón mejora el control en diabetes tipo 2 al reducir la resistencia periférica a la insulina y pueden ser útiles en obesidad, ya que favorecen la pérdida de masa grasa. En adolescentes han mostrado beneficios en síndrome de ovario poliquístico y acné, al reducir los niveles de insulina y andrógenos.

Pero, ha insistido, "sin una adecuada supervisión, pueden provocar alteraciones perfil lipídico, déficits de vitaminas y minerales, incluso fatiga y dificultades de concentración y afectación en el desarrollo, si no se planifican adecuadamente, además de ser dietas con difícil adherencia a largo plazo. Su uso en jóvenes con sobrepeso u obesidad puede ser seguro pero siempre bajo supervisión".