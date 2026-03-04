Sant Joan de Déu implanta el marcapasos más pequeño del mundo en una bebé prematura de 2 kilos a las pocas horas de nacer

Es el hospital pediátrico más importante de España y uno de los más punteros de Europa. Y ahora Sant Joan de Déu, en Esplugues de Llobregat, ha vuelto a sumar a su larga trayectoria de hitos uno más: este centro catalán ha implantado el marcapasos más pequeño del mundo a una recién nacida de apenas 2,1 kilos de peso. La niña tenía horas de vida cuando se le practicó esta operación, en la que participaron tanto médicos como ingenieros.

Durante el embarazo de la madre, se detectó en el feto una grave alteración cardíaca. Los médicos decidieron adelantar el parto debido al empeoramiento. Al frente de esta intervención han estado la Jefa del Servicio de Cardiología Pediátrica del hospital, Georgia Sarquella-Brugada, y el cirujano cardíaco Stefano Congiu. Tras 20 días de ingreso, la pequeña ya ha recibido el alta y la pequeña, aseguran los médicos, podrá llevar una vida normal.

"Este caso demuestra que la colaboración entre médicos e ingenieros puede marcar la diferencia entre no tener opciones y salvar una vida" Georgia Sarquella-Brugada — Jefa de Cardiología Pediátrica de Sant Joan de Déu

"En cardiología pediátrica muchas veces no existen soluciones estándar. Cuando hablamos de un bebé de dos kilos, tenemos que adaptar la tecnología a su tamaño y a su fisiología. Este caso demuestra que la colaboración entre médicos e ingenieros puede marcar la diferencia entre no tener opciones y salvar una vida", explica Sarquella-Brugada.

Los marcapasos convencionales miden alrededor de seis centímetros: un tamaño excesivamente grande para un recién nacido y que puede causar complicaciones como compresión de órganos o infecciones. Así, el hospital trabajó con la empresa Abbott para disponer de un marcapasos sincronizado que estuviera específicamente adaptado a bebés, como explica Sant Joan de Déu en un comunicado.

Segundo trimestre del embarazo

Fue durante el segundo trimestre del embarazo cuando los médicos detectaron que el feto latía demasiado despacio y que el corazón estaba muy dilatado debido a un bloqueo auriculoventricular completo. Se trata de una alteración grave del sistema eléctrico del corazón que impide que los impulsos eléctricos pasen correctamente entre sus cavidades. Como consecuencia, el corazón late mucho más despacio de lo normal (bradicardia), lo que puede provocar que no llegue suficiente sangre y oxígeno al organismo. Para intentar compensar la lentitud del ritmo cardíaco, el corazón aumenta de tamaño, como ocurrió en este caso.

Sant Joan de Déu, a partir de ese momento, hizo un seguimiento estrecho del embarazo de la mujer. A finales de enero, los especialistas observaron un empeoramiento y decidieron adelantar el parto. La niña nació el 2 de febrero con solo 2,1 kilos de peso y una bradicardia severa que provocó un deterioro clínico con riesgo de fallo cardíaco.

Del marcapasos provisional al adaptado

En las primeras horas de vida, explica el hospital, se le implantó un marcapasos provisional para estabilizarla. Pero el "verdadero" reto llegaba después, ya que los dispositivos convencionales son demasiado grandes para un recién nacido tan pequeño y por eso había que implantarle uno a medida.

El nuevo marcapasos, de aproximadamente dos centímetros —el más pequeño del mundo en su categoría— permite estimular y coordinar el latido del corazón de forma adecuada, algo fundamental en un órgano tan pequeño y previamente dilatado, según la doctora Sarquella-Brugada. El equipo de cirugía cardíaca de Sant Joan de Déu, liderado por Stefano Congiu, realizó la implantación del segundo marcapasos pocas horas después del nacimiento. En esta operación participaron 16 profesionales de diferentes especialidades, además de ingenieros especializados en dispositivos médicos.

Para la doctora Sarquella-Brugada, este caso representa "un claro ejemplo de responsabilidad social corporativa y de colaboración de la industria, porque, teniendo en cuenta el reducido número de pacientes que pueden beneficiarse, tiene una escasa rentabilidad comercial". Al tratarse de un dispositivo especialmente adaptado para este caso, el equipo solicitó autorización urgente a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) que respondió en apenas cinco horas, lo que permitió intervenir con rapidez.

La pequeña ha evolucionado favorablemente y, tras 20 días de ingreso hospitalario, ha recibido el alta, informa el hospital. Podrá llevar "una vida normal" y solo deberá seguir controles periódicos en el hospital.

En España nacen cada año varios bebés con bloqueos cardíacos congénitos graves. En los casos más severos, la implantación precoz de un marcapasos puede resultar imprescindible para garantizar su supervivencia.