Los médicos de Catalunya volverán a hacer huelga el 19 y 20 de marzo

Más movilizaciones

Huelga médica en Catalunya el pasado 20 de febrero.

Huelga médica en Catalunya el pasado 20 de febrero. / Pau Gracià

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico

El sindicato Metges de Catalunya (MC), el mayoritario entre los facultativos catalanes, ha vuelto a convocar dos nuevas jornadas de huelga para los días 19 y 20 de marzo, informa MC en un comunicado. En febrero, los médicos de la sanidad pública, tanto de la atención primaria como de los hospitales, pararon los días 16 y 20, pero el seguimiento de la movilización fue más bien discreto.

El sindicato sigue reclamando a la Conselleria de Salut —a la que afea que todavía ni se ha reunido con los médicos— una "mejora de las condiciones laborales". Los parones en Catalunya coincidirán, una vez más, con la huelga estatal de cinco días —para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad— a la que el sindicato catalán también da apoyo.

Estas paradas elevarán a nueve los días de protesta del colectivo médico catalán desde el inicio de las movilizaciones en octubre, "sin que la conselleria haya atendido todavía ninguna de las reivindicaciones de los médicos y médicas", critica el sindicato.

Más "presión" a Salut

Con esta nueva huelga, MC busca "intensificar la presión" sobre la Administración sanitaria catalana e insiste en que la regulación de las condiciones de trabajo del personal médico "es competencia de la Generalitat". El sindicato recuerda que el marco normativo vigente permite a las comunidades autónomas establecer mejoras específicas en materia de jornada, descansos y organización del trabajo, sin necesidad de esperar reformas de ámbito estatal.

"La conselleria que dirige Olga Pané es competente para acordar aspectos de organización, gestión y retribuciones que afectan directamente al personal facultativo e, incluso, para promover estatutos o convenios propios", insiste Metges de Catalunya, que entre otras muchas cosas reclama a Salut reformar el régimen actual de jornada complementaria y descansos posguardia, anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social, limitar las agendas de los médicos de familia a un máximo de 25 visitas (sean asistenciales o no) o aumentar la retribución por hora de guardia situándola, como mínimo, en el 175% del valor de la hora ordinaria.

El sindicato advierte de que el malestar del colectivo médico es "profundo y prolongado en el tiempo". Asegura que mantendrá las protestas mientras no se produzcan "avances tangibles" e insta a la consellera Olga Pané a mover ficha.

