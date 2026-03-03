Presupuestos de la Generalitat 2026: Salut prevé ampliar los cribados de cáncer colorrectal

Si las cuentas del Governsalen adelante —se votarán el 20 de marzo en el Parlament—, la Conselleria de Salut ampliará los cribados de cáncer colorrectal, una medida aprobada por el consejo asesor hace ya tiempo, pero que requiere de un aumento de los Presupuestos —ya que supone hacer más pruebas— y que por eso no pudo llevar a cabo el año pasado el departamento que dirige Olga Pané, tal y como avanzó EL PERIÓDICO. El próximo 13 de abril se celebrará una reunión del Consell Assessor de Cribratge de Catalunya, convocada por el Pla Director d'Oncologia de la Conselleria de Salut.

La ampliación de los cribados colorrectales –que consisten en un test de sangre oculta en heces y se realizan, cada 24 meses, entre las personas de 50 a 69 años— hasta los 74 años es solo una de las muchas medidas que prevé sacar adelante Salut con las nuevas cuentas. De salir estas adelante —han sido acordadas entre el PSC y Comuns, pero no cuentan aún con el apoyo imprescindible de ERC—, la conselleria contaría este año con un presupuesto consolidado de 13.501,8 millones, unos 2.017 milllones más que en 2023: un 17,6% más.

Los cribados de enfermedades como el cáncer de colon o de mama están considerados herramientas de salud pública. Precisamente la salud pública es una de las áreas que Salut quiere reforzar: a ella irán directos unos 267,6 millones, un 30,2% más que hace tres años. Este dinero de esta área no solo permitiría ampliar los cribados, sino también reforzar la vacunación, entre otras medidas. "Nuestro objetivo es garantizar la atención y la sostenibilidad del sistema y adaptarlo al aumento de la cronicidad. Este presupuesto da continuidad a muchas políticas que habían sido acertadas y proyecta otras de futuro", ha defendido este martes la consellera Olga Pané en la comisión de salud del Parlament.

El departamento defiende que son los presupuestos más elevados de la historia y, además, gran parte de este monto —3.892 millones— iría destinado a la atención primaria. Serían 616 millones más que en 2023, un 19% más, y la primaria alcanzaría de esta manera el 28,8% del total del presupuesto de Salut, acercándose cada vez más a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que marcan para la medicina de familia un umbral del 30%. Este incremento tiene como base el aumento de pacientes —la primaria tiene cerca de 100.000 nuevos usuarios cada año— y en concreto la subida de los crónicos.

Un 30% del total

Salut se lleva la partida más alta de todos los Presupuestos del Govern: un 30% de un total de 49.162 millones. El presupuesto consolidado, que es con el que trabaja la conselleria, es resultado de la suma del presupuesto del departamento (13.383,6 millones), los ingresos propios del Servei Catalá de la Salut (el CatSalut, que son 8 millones) y los ingresos propios del Institut Català de la Salut (el ICS, que son 110 millones). El CatSalut tiene ingresos propios derivados de los cánones de utilización de espacios patrimoniales. Por su parte, el ICS ingresa las mutualidades y los accidentes de tráfico o de trabajo quje no tienen cobertura pública, así como las de los turistas.

Estos 13.501 millones para la conselleria de Pané suponen unos 1.663 euros por persona al año, que a su vez significa unos 161,5 euros más que en 2023. Cada año, además, la conselleria gasta más de lo que presupuesta —debido, entre otras cosas, al coste de los fármacos— y para estos presupuestos Salut ha fijado un techo máximo de 17.250 millones —que es algo así como una orientación de lo máximo que Salut puede gastar—. ¿Qué significa? Que la conselleria cerraría el año con un "déficit autorizado" de un 21,7%, menor al de otros años, cuando este déficit se acercó al 30% —en 2025 fue del 29,8% y en 2024, del 26,8%—. Uno de los objetivos de Salut es irlo reduciendo paulatinamente.

Ejes principales de Salut

La consellera Pané ha definido ocho prioridades estratégicas que guiarán toda su acción a lo largo de este 2026. Uno, la "transformación del sistema", que busca que la atención sea "más integrada y próxima a la persona". "Catalunya es una sociedad más envejecida que nunca, con necesidades que no se atienden desde un solo dispositivo. Le hace falta una reforma porque la sociedad ha cambiado de manera definitiva", ha dicho Pané. Además, esta transformación también contempla el despliegue de las 30 áreas integradas de salud, así como el modelo de atención integrada y sanitaria.

"Reforzar" la atención primaria permitirá un "acceso más rápido y próximo". "Queremos que cada persona sea atendida en un máximo de 48 horas. Y garantizar un seguimiento continuado sobre todo en personas con enfermedades crónicas", ha defendido Pané. Además, en cuanto a la atención hospitalaria y con el objetivo de reducir las listas de espera en pruebas, intervenciones y especialistas con más demora, Salut destionará 7.270 millones: 614 adicionales a la atención hospitalaria y 442 a la medicación hospitalaria.

Para la atención intermedia, Salut destinará 461,8 millones, es decir, 53,1 millones más. El objetivo, entre otras cosas, es mejorar la hospitalización domiciliaria. Y en cuanto a la salud mental, irán a este ámbito 589 millones, un 13% más —67,7 millones— que en 2023.

Por su parte, la salud pública recibirá unos 267,6 millones, un 30,2% más que en 2023. Es aquí donde Salut prevé reforzar el presupuesto de las vacunas y ampliar el cribado colorrectal, así como desplegar la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat).

El área de profesionales de la salud recibirá 1.118,8 millones, con el objetivo de "consolidar los acuerdos laborales vigentes, reducir la temporalidad e incrementar en un 8,1% la plantilla estructural", ha dicho Pané.

Por último, Salut destinará 411 millones a infraestructuras y tecnología, con 157 actuaciones en todo el territorio, que incluirán ampliaciones hospitalarias, nuevos CAP y equipamientos de atención intermedia.