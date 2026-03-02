Más del 80% de los pacientes catalanes tiene confianza en sus profesionales del CAP

El 86,6% de los pacientes dicen tener confianza en los profesionales de su Centro de Atención Primaria (CAP): el 88,1% de los hombres y el 85,3% de las mujeres. Las personas más jóvenes (entre 45 y 54 años) presentan los porcentajes más bajos que en ningún caso descienden del 79%. La presencia de enfermedades crónicas tampoco parece afectar al nivel de confianza de las personas en los profesionales de su CAP.

Porcentajes que se mantienen, en mayor o menor medida, en la media nacional según el informe breve 'PaRIS', elaborado en el Ministerio de Sanidad con los resultados nacionales sobre el indicador de confianza en los sanitarios. En Catalunya, el 82,29 % de los pacientes sin enfermedades muestra esa confianza en su centro de salud. Porcentaje que se eleva al 84,45% en quien tiene al menos una dolencia. Por sexos, las mujeres con una enfermedad reportan una confianza del 81,88 % y los hombres, del 87,55.

Se trata de la primera encuesta internacional que mide los resultados en salud y la experiencia en el primer nivel asistencial, referidos por pacientes a partir de 45 años. Del mismo se extrae que la confianza en estos profesionales es alta y muy similar en todo el Sistema Nacional de Salud (SNS).

Los más reticentes

El análisis arroja también el dato de que este grado de empatía aumenta con la edad especialmente en hombres mayores de 75 años (90,5%), mientras que en mujeres de este grupo desciende ligeramente (86,6%). Así, en el tramo comprendido entre los 45 y 54 años, los porcentajes caen, respectivamente, hasta el 85,7 y el 82,8 %.

Por otra parte, el informe muestra que, a nivel nacional, la confianza no varía significativamente según el número de enfermedades crónicas. En este apartado, el mayor porcentaje de confianza en hombres se halla, con un 88,5 % en los que tienen una patología, mientras que en ellas, con un 86,4 %, es en el de las que tienen dos.

Tamaño municipal

En cuanto a la variable según el tamaño municipal, este texto señala que la confianza es mayor en municipios pequeños y en capitales de provincia. De este modo, el 89,8 % de los varones que viven en localidades de menos de 10.000 habitantes tienen alta confianza en su profesional sanitario de Atención Primaria, dato que desciende al 86,7% en las mujeres.

Noticias relacionadas

Además, el 81,0% de los pacientes valoran positivamente la atención médica recibida en su CAP en los últimos 12 meses, siendo el porcentaje de hombres (82,1%) ligeramente superior que el de las mujeres (80,1%). En el caso de Catalunya, el porcentaje de hombres, con una dolencia, que tachan de positiva esa atención es del 81,97% y del 84,03% en las mujeres.