Barcelona obligará al personal de las saunas y clubs a formarse sobre 'chemsex' y primeros auxilios

El Ayuntamiento de Barcelona ofrecerá una formación sobre 'chemsex' y primeros auxilios de carácter obligatorio al personal de las saunas y clubs gais. Esta formación incluirá protocolos para la atención de intoxicaciones, crisis de salud mental y agresiones sexuales. En paralelo, el Servei Català de la Salut (CatSalut) contratará un profesional en sexología en aquellos centros de atención y seguimiento (los CAS, dedicados a las adicciones) de la ciudad donde haya "una mayor proporción de población diana", según fuentes municipales.

El 'chemsex' –práctica que consiste en sesiones grupales de sexo de hasta tres días en las que se entremezcla el consumo de drogas, principalmente metanfetamina– es un "problema de salud pública de primera magnitud" en la ciudad condal. Aunque no todas las personas que participan en estas sesiones presentan un consumo problemático, el 'chemsex' es una práctica de riesgo y hay quienes acaban desarrollando una adicción a las drogas.

"La mayor parte de las sesiones de 'chemsex' tienen lugar en ambientes privados, ya sea en domicilios, hoteles o clubes. La práctica en espacios públicos es puntual y en situaciones muy extremas" Marta Villanueva — Concejala de Salut del Ayuntamiento de Barcelona

Los médicos alertan de que esta práctica aumenta no solo el riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual (ITS), sino también los problemas psiquiátricos. Algunos doctores han empezado ya a ver casos de personas que practican 'chemsex' en situación de sinhogarismo en la montaña de Montjuïc. Cabe matizar que estos últimos representan los casos más extremos de todos y son minoritarios, pero su existencia demuestra que la problemática existe y que puede agravarse. "La mayor parte de las sesiones de 'chemsex' tienen lugar en ambientes privados, ya sea en domicilios, hoteles o clubes. La práctica en espacios públicos es puntual y en situaciones muy extremas", asegura la concejala de Salut del Ayuntamiento de Barcelona, Marta Villanueva.

El 'chemsex' empuja a la calle a decenas de personas en Barcelona / Manu Mitru y Patricio Ortiz

Estrategia municipal

Conscientes de la problemática, el Ayuntamiento de Barcelona, a través del Departament de Prevenció i Atenció a les Drogodependències de la Agència de Salut Pública de Barcelona (APSB), ha impulsado el Programa de resposta coordinada al fenòmen 'chemsex' a Barcelona 2025-2028. Esta estrategia, señalan fuentes municipales, es el fruto del "primer año" de funcionamiento de la Taula de ciutat sobre 'chemsex'. La "complejidad" de esta práctica –que combina aspectos de salud sexual, salud mental, adicciones y vulnerabilidad social– exige una "respuesta intersectorial estructurada".

La "complejidad" de esta práctica –que combina aspectos de salud sexual, salud mental, adicciones y vulnerabilidad social– exige una "respuesta intersectorial estructurada", defiende el consistorio

"Esta estrategia nace con la voluntad de abordar una práctica con implicaciones complejas para la salud física, mental y social, que requiere una respuesta coordinada e integral por parte de los servicios públicos y comunitarios. Por este motivo, la iniciativa se ha trabajado desde el ámbito sanitario y también social, con la participación de entidades del colectivo LGTBI e incluso de personas usuarias de 'chemsex'", defiende Villanueva, quien agrega que uno de los objetivos es "evitar la estigmatización" del colectivo.

Prevención y atención urgente

La estrategia municipal a este fenómeno, en aumento desde la pandemia de covid-19, pasa por reforzar la prevención y la atención urgente. También por avanzar en la vigilancia epidemiológica y la seguridad pública. Como medidas más concretas, el consistorio quiere enviar mensajes de prevención "selectiva" en las aplicaciones de contactos de la comunidad LGTBI. Además de mantener reuniones de coordinación con saunas y clubes privados para diagnosticar conjuntamente las medidas de seguridad a implementar, el Servei Català de la Salut (CatSalut) –según el ayuntamiento– contratará a un profesional en sexología en los centros de atención y seguimiento (CAS) —dedicados a las adicciones— de la ciudad donde haya "más población diana".

El ayuntamiento trabaja en la coordinación de los cuerpos de seguridad y resto de agentes institucionales que participen en la respuesta al 'chemsex'

"También se formará a profesionales de recursos que atienden a personas que practican 'chemsex' para mejorar la atención en el ámbito sexual, de modo que puedan detectar las situaciones derivadas del consumo sexualizado de sustancias y derivarlas a los recursos adecuados", explican fuentes municipales. El consistorio, además, trabajará en la coordinación de los cuerpos de seguridad y resto de agentes institucionales que participen en la respuesta al 'chemsex', "incluyendo la atención de situaciones de crisis, conflictos, agresiones y desde una perspectiva alineada con las políticas de salud pública".

Información a toda la ciudadanía

El ayuntamiento también está elaborando un documento de información básica sobre el 'chemsex' dirigido a toda la ciudadanía, en el que se incluya qué es el 'chemsex', a qué grupos de población afecta, qué posibles impactos puede tener sobre la salud, cuáles son los datos sobre la situación epidemiológica actual, qué recursos públicos y comunitarios están disponibles en Barcelona y cómo solicitar ayuda profesional. Esta información irá acompañada de campañas de difusión, charlas, talleres informativos, entre otros, así como de acciones informativas presenciales en festivales y espacios públicos.

Noticias relacionadas

"La estrategia también prevé mantener reuniones de coordinación con saunas y clubes privados para diagnosticar conjuntamente las medidas de seguridad a implementar, así como las necesidades de formación sobre 'chemsex' del personal, y hacer seguimiento de la implementación de los cambios indicados en cada caso. En este sentido, se ofrecerá una formación obligatoria sobre 'chemsex' y primeros auxilios dirigida al personal de las saunas y clubes, que incluirá protocolos para la atención de intoxicaciones, crisis de salud mental y agresiones sexuales", añaden estas fuentes.