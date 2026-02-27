Presupuestos de la Generalitat 2026: Salut reforzará la atención primaria con 616 millones más

El Govern de Salvador Illa quiere destinar, del total de sus Presupuestos, 13.384 millones para la Conselleria de Salut, cifra que supone un incremento de 1.972 millones respecto a 2023. Esto es un 17,3% más. Los socialistas esperan aprobar las cuentas el 20 de marzo en el Parlament de Catalunya. Salut se lleva la partida más grande de los Presupuestos: un 34% del total.

Según el documento del Govern al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, si finalmente estos números salen adelante, el departamento dirigido por Olga Pané destinaría unos 616 millones más a la atención primaria con el objetivo de situar a la asistencia básica en el 31% del peso asistencial, tal y como establecen los criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Este 31% supone que la primaria recibiría 4.149 millones de euros del total.

Además, el presupuesto de Salut también irá destinado a reforzar el personal sanitario y administrativo con 5.911 plazas más. También habrá 463 millones para 157 actuaciones de construcción, ampliación o reforma de hospitales y centros de atención primaria. Y, por último, el Govern destinará una parte relevante del gasto en I+D en Salut: en concreto, el 32% del total.

La mayor inversión en primaria, además, busca mejorar la accesibilidad y atender al paciente "en un máximo de 48 horas" —una de las promesas de Illa— y a desplegar los 27 centros de salud integral de referencia (los CSIR), como pasarán a llamarse los CAP. Estos CSIR "mejorarán la eficiencia organizativa, la accesibilidad, la calidad de la atención y la satisfacción de los usuarios".

El Govern también quiere desplegar la atención integrada social y sanitaria con los equipos de primaria y reforzar la atención domiciliaria. No especifica cuánto dinero iría destinado a este punto. También quiere el Executiu potenciar la salud pública: constituir y desplegar la Agència de Salut Pública de Catalunya (Aspcat) y afrontar los retos de emergencia climática, pero tampoco especifica la cuantía que iría destinada a este punto.

Presupuestos del Govern

Una vez aprobados por el Govern y celebrada su entrega protocolaria en el Parlament, los presupuestos de la Generalitat ya han echado a andar en la Cámara catalana. La primera cita marcada en rojo en el calendario es el debate a la totalidad. La Mesa y la Junta de Portavoces ha acordado que este pleno tenga lugar el próximo 20 de marzo y que los grupos puedan registrar las enmiendas hasta el 19 de marzo hasta las 10.30 horas de la mañana.

El reglamento de la Cámara establece un plazo mínimo de 10 días naturales para que los grupos parlamentarios puedan registrar un posible veto a las cuentas. Habitualmente se establecen los plazos más cortos posibles, así ocurrió en 2023 y 2024, sin embargo, en esta ocasión no será así: en vez de 10 días serán 20. Socialistas y republicanos han querido darse un poco más tiempo para calmar las aguas y volver a la negociación. ERC reclama una "vía transitable" a la que poder acogerse como un compromiso de que el PSOE aceptará que Catalunya pueda recaudar el 100% del IRPF en 2028.