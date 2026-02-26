La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar

Desde el año pasado, la metanfetamina es la sustancia más consumida entre los pacientes que ingresan en la Unidad de Patología Dual del Hospital del Mar (Barcelona). Las personas que sufren patología dual tienen un doble trastorno: uno mental (depresión, trastorno bipolar, ansiedad, psicosis, etcétera) y otro por consumo de sustancias (alcohol, cannabis, cocaína, opioides o estimulantes, entre otros). "Normalmente la sustancia principal en nuestra unidad era el cannabis, pero desde 2025 es la metanfetamina. La proporción de ingresos por metanfetamina ha sido más alta que en otros años. Antes, los estimulantes eran la cuarta sustancia de consumo", explica a EL PERIÓDICO la doctora Rosa Sauras, de la Unidad de Patología Dual del Mar.

La metanfetamina (también llamada 'tina', 'meth', 'cristal' o 'ice') es una droga estimulante muy potente del sistema nervioso central. Puede presentarse en forma de polvo (blanco o amarillento) o como cristales. Se consume de varias formas. Por ejemplo, esnifada, fumada u oral. Inyectada es especialmente peligrosa. Aumenta la dopamina y la noradrenalina y provoca euforia (sensación de energía y alerta), disminución del apetito y del sueño, aceleración del ritmo cardiaco y subida de la presión arterial. "Claramente hay un aumento del consumo de metanfetamina en Barcelona", asegura Sauras.

"La tendencia del consumo de metanfetamina no está marcada por el 'chemsex', sino por las exigencias laborales y competitivas del siglo XXI" David Martínez Oró — Autor del informe 'Metanfetamina en España'

El auge de este estimulante –que "está ganando territorio a la cocaína", según el doctor en Psicología Social David Martínez Oró, uno de los autores del informe financiado por el Ministerio de Sanidad 'Metanfetamina en España' y publicado el año pasado– se debe a varios factores. Asegura Martínez Oró que el "motivo de fondo" de este aumento es el "estilo de vida" de las personas que requiere el "consumo de sustancias". "Son estilos de vida competitivos, exigentes. La metanfetamina es súper compatible con trabajar a destajo y de una manera brutal", insiste este investigador, fundador de Episteme Social. En Barcelona se ha detectado consumo de esta sustancia entre las comunidades filipina y china que se dedican a la hostelería.

'Tina' y 'chemsex'

Pero, además, la metanfetamina es también la sustancia que más se consume en contextos de 'chemsex': orgías sexuales principalmente entre hombres con consumo de drogas estimulantes. Aquí es conocido como 'tina'. El 'chemsex' es una práctica en alza en Barcelona, como alertan los médicos. No se puede afirmar que el consumo de metanfetamina aumente debido al 'chemsex', pero sí que se trata de una droga cada vez más frecuente y, en paralelo, que el 'chemsex' es uno de los espacios donde más se usa. Aun así, Martínez Oró advierte de que "la tendencia del consumo de metanfetamina no está marcada por el 'chemsex', sino por las exigencias laborales y competitivas del siglo XXI".

"La 'tina' está entrando con mucha fuerza en Barcelona y más en el contexto del 'chemsex'. Vemos al colectivo acabar en la calle" Josep Mayans — Psiquiatra del Hospital del Mar

"Aumenta el consumo de metanfetamina y aumentan los ingresos por esta droga. Sin embargo, no todos los ingresos son por 'chemsex'", coincide la doctora Sauras. En 2025, de todos los ingresos por metanfetamina en la Unidad de Patología Dual del Mar, un 28% (casi un tercio) fueron por una adicción a esta droga a través de este tipo de encuentros. Este porcentaje era del 25% en 2021. De los ingresos totales –contabilizando todas las drogas–, un 8,9% fueron por consumo de metanfetamina y 'chemsex'.

"Estamos desbordados"

Según el psiquiatra Josep Mayans, que trabaja en la Unidad de Atención a las Adicciones del Mar, "el colectivo del 'chemsex' es una subpoblación con una prevalencia muy alta de consumo de sustancias". "Empezamos a estar desbordados, la verdad", afirma. Los sanitarios de este hospital están viendo un "aumento" de las urgencias en Psiquiatría por síntomas derivados del consumo de metanfetamina. Una droga que, además, aumenta los casos de psicosis, advierten los especialistas.

"Las personas que consumen metanfetamina llegan con brotes psicóticos bastante fuertes. Si en otros casos remiten a las 24 o 48 horas, con esta droga pueden durar días o semanas. Tienen delirios, alucinaciones, paranoias y pérdida de contacto con la realidad", señala Mayans. "La 'tina' está entrando con mucha fuerza en Barcelona y más aún en el contexto del 'chemsex'. Vemos al colectivo acabar en la calle", afirma este psiquiatra. Además, no existen "tratamientos específicos" para tratar la adicción a la metanfetamina. "Tratamos los síntomas con farmacología y ofrecemos psicoterapia y acompañamiento a nivel social".