España, el primer país de la UE que financia un inyectable para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual

La Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos (CIPM) ha acordado la financiación pública de la profilaxis preexposición (PrEP) inyectable frente al VIH, comercializada como Apretude (cabotegravir de acción prolongada), lo que convierte a España en el primer país de la Unión Europea en incluir esta innovación terapéutica en la cartera de servicios de su sistema nacional de salud.

Apretude está indicado para personas VIH negativas con alto riesgo de adquirir la infección por vía sexual. Su administración intramuscular, cada dos meses, elimina la necesidad de una toma diaria, como ocurre con la PrEP oral, facilitando la adherencia en determinados perfiles de población.

Ensayos clínicos

Los ensayos clínicos internacionales, explica el Ministerio de Sanidad, han demostrado que el cabotegravir de acción prolongada ofrece "una elevada eficacia" en la prevención de la infección por VIH en comparación con la pauta oral diaria en contextos donde la adherencia puede verse comprometida.

La autorización para su comercialización fue concedida por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA, por sus siglas en inglés), permitiendo su disponibilidad en los Estados miembros. En Europa, Reino Unido también financia esta medicación. La medida española se alinea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de ONUSIDA, que instan a ampliar el acceso a estrategias de prevención eficaces para avanzar hacia la eliminación del VIH como problema de salud pública.

Nuevos diagnósticos

Según datos de Sanidad, en 2024 se notificaron en España 3.340 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una tasa de 6,95 por 100.000 habitantes, aún por encima de la media de los países de la Unión Europea. La mitad de estos casos presentan un diagnóstico tardío. La evolución mantiene una tendencia general descendente, con una reducción más acusada a partir de 2019.

La vía sexual continúa siendo el principal modo de transmisión. La transmisión entre hombres que tienen sexo con otros hombres es la mayoritaria y, por primera vez, el número de personas de otros países de origen supera, en cifras absolutas, al de personas nacidas en España.