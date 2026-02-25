Enfermedades raras
Martina, de no poder moverse por una enfermedad rara a volver al cole gracias a Sant Joan de Deú: "Estuvo tan mal que solo podía abrir los ojos"
Los padres de Martina, con una dermatomiositis juvenil (una patología minoritaria), son una de las 100 familias que han participado en la campaña de recaudación de fondos 'El viaje de Nica', impulsada por el gran hospital pediátrico catalán
Una campaña de Sant Joan de Déu recauda 140.000 euros para enfermedades raras tras recorrer 634 municipios de España
MULTIMEDIA | 30 hospitales se alían para acelerar el diagnóstico de enfermedades raras infantiles
Dermatomiositis juvenil. Martina Ruiz tenía siete años cuando le diagnosticaron esta patología rara. Fue hace cuatro años, ahora tiene 11. "Es una enfermedad minoritaria que afecta a la piel, a los músculos y a los órganos. Martina llegó a estar en silla de ruedas, sin movilidad y tenía la piel muy mal, procesos muy graves en la epidermis", explica su madre, Anna Soler. Esta familia, vecina de Mollet del Vallès, es una de las participantes de 'El viaje de Nica', una campaña del Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) destinada a visibilizar y recaudar fondos para las enfermedades raras. A lo largo del último año, esta campaña ha recaudado un total 139.246 euros a través de 2.761 donaciones. En concreto, la familia de Martina ha recaudado 2.185 euros. En toda España hay unos 180 niños con dermatomiositis juvenil.
Las familias que recaudan fondos para las enfermedades raras agradecen a Sant Joan de Déu su labor por diagnosticar y tratar a estos niños
Martina ha tenido relativa suerte. Aunque su enfermedad es rara, existe un tratamiento para ella (aunque no hay cura) y ahora puede hacer vida normal. Pero hubo un tiempo en que estuvo tan mal, que la niña estuvo encamada y "solo podía abrir los ojos", relata la madre. "Gracias al medicamento que le están dando en Sant Joan de Déu, parece que Martina está estable y puede ir a la escuela, practicar deporte... Pero necesita inmunoglobulinas y ha recibido durante mucho tiempo corticoides intravenosos", cuenta Anna, que es presidenta de Anadeju (Asociación de Dermatomiositis Juvenil).
"Nosotros estuvimos un mes en un hospital privado y no nos daban ningún diagnóstico. (...) Cuando nos recibió el equipo de Reumatología de Sant Joan de Déu, vimos el cielo abierto"
Esta familia no tuvo dudas a la hora de participar en la campaña de 'El viaje de Nica'. "Siempre hemos estado muy agradecidos a este hospital y hemos querido colaborar para devolverles a ellos lo que nos dan a nosotros", apostilla esta madre. "Nos pidieron colaboración y por supuesto lo hicimos. Estoy infinitamente agradecida a los médicos, a los voluntarios y a todo el equipo que trabaja en Sant Joan de Déu", añade. Hay un nombre que Anna quiere que aparezca en este reportaje: el de la reumatóloga pediátrica Estíbaliz Iglesias. "Me gustaría que la citaras porque es una persona muy humana y entregada. Cuando nos recibió el equipo de Reumatología, vimos el cielo abierto", suspira.
Un diagnóstico "fatal"
Recibir el diagnóstico de una enfermedad rara es algo "fatal", relata Anna. Pero hay algo todavía peor: la incertidumbre, no saber qué enfermedad tiene tu hija. "Nosotros estuvimos un mes en un hospital privado y no nos daban ningún diagnóstico. Decían que la niña tenía miositis, la trataban, pero seguía con fiebres recurrentes, cada vez perdía más movilidad y se le inflamaban los ojos y los músculos", recuerda esta madre. Todo cambió cuando la familia recaló en Sant Joan de Déu.
"Recuerdo el día del diagnóstico. Me mareé y mi marido tuvo que sentarse porque no sabíamos de qué nos hablaban"
"Recuerdo el día que nos dieron el diagnóstico. Me mareé y mi marido tuvo que sentarse porque no sabíamos de qué nos hablaban. Pero estábamos contentos porque, al menos, sabíamos que había una palabra que definía la enfermedad de nuestra hija", cuenta Anna, quien está contenta de que su hija, al menos, tiene un tratamiento y lo está tolerando bien. "Conocemos el caso de una chica de 20 años que no lo tolera". Además, se trata de una enfermedad sin cura. "El tratamiento es para el día a día, pero no sabemos qué pasará en un futuro", concluye.
Suscríbete para seguir leyendo
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- De pagar 500 euros por una habitación insalubre a empezar de nuevo gracias a un gesto solidario: 'Le pedí llorando que me alquilara el piso
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- La mujer violada en Montjuïc relata los 40 minutos de infierno: 'Pensé que todo se acababa y me dije 'no puedo morir, por mi hija'
- Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo
- FGC gestionará todas las líneas y estaciones de Rodalies de Lleida a partir de otoño
- Una madre y un bebé de 23 meses, desaparecidos en Barcelona: 'Llevo 8 días sin hablar con ellos
- Los 'sapiens' ya escribían (o casi) hace 40.000 años: hallado el primer 'precursor' del lenguaje escrito en objetos de la Edad de Piedra