Ferran Sabaté, médico e historiador: "El primer diccionario técnico en catalán fue el de Medicina de Manuel Corachan"

Fue el primer diccionario de carácter técnico en lengua catalana tras el 'Diccionari General de la Llengua Catalana' de Pompeu Fabra (1931), publicado antes que los diccionarios de arquitectura o de ingeniería. Es el 'Diccionari de Medicina' del cirujano Manuel Corachan (también conocido como 'Diccionari Corachan'), de cuya primera publicación se cumplen, este 2026, 90 años. Esta obra contribuyó a la normalización y la estandarización de la terminología científica en catalán y por eso, para conmemorar tan señalada fecha, el Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) estrenará este marzo una exposición. El nombre de la misma será '90 años del Diccionari de Medicina de Manuel Corachan: L'evolució del llenguatge científic català'.

"En junio de 1936 se publicó el primer diccionario de medicina en catalán. El autor fue Manuel Corachan", explica a EL PERIÓDICO el pediatra, ya jubilado, Ferran Sabaté (Barcelona, 1951). Sabaté es médico e historiador —fue profesor de Historia de la Medicina en la UB— y es, además, el principal impulsor de la exposición que el COMB inaugurará en unos días. Se trata de una muestra itinerante que también prevé recalar en la sede de la Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya (abril), en el Institut d'Estudis Catalans (mayo), en Perpignan (junio) y en el Hospital de la Cerdanya (julio). También está previsto que se instale en el hall de la Clínica Corachan, en Barcelona, ya de cara a noviembre.

La muestra es una "visión panorámica" de la evolución del lenguaje médico y científico en catalán desde la Edad Media hasta la contemporánea

Como explica Sabaté, desde finales del siglo XIX se produjo un "impulso" de la lengua catalana. "Esto también tuvo su impacto en las ciencias de la salud. Médicos y farmacéuticos también necesitaron disponer de un vocabulario actualizado para el momento, ya que la medicina y las técnicas médicas avanzaron mucho a finales del siglo XIX y principios del XX. Ello hacía necesario tener un diccionario para hablar, escribir y comunicarse correctamente", cuenta este médico.

"Visión panorámica"

La exposición que pronto se podrá visitar en el COMB es una "visión panorámica" de la evolución del lenguaje médico y científico en catalán desde la Edad Media —"con Arnau de Vilanova y Ramon Llull: los primeros científicos escritores en lengua catalana"— pasando por la Edad Moderna hasta la contemporánea. La muestra constará de 12 plafones de dos metros de alto por uno de ancho. "El vocabulario, el lenguaje médico en catalán, se ha ido adaptando en cada momento a la necesidad de expresión científica. Esta exposición también explicará cómo se generó el 'Diccionari' del doctor Corachan y llega hasta la actualidad, donde disponemos de diccionarios en línea", prosigue Sabaté.

La muestra, así, une la medicina y la ciencia con el catalanismo. "El 'Diccionari de Medicina' de Corachan se genera entre 1930 y 1935. El catalanismo empezó a finales del siglo XIX y llegó hasta 1939. Efectivamente, médicos y farmacéuticos de la época participan del espíritu del 'noucentisme' y este diccionario, por supuesto, es una expresión del 'noucentisme' médico", cuenta con entusiasmo el doctor Sabaté.

Como indica el programa de mano de '90 años del Diccionari de Medicina de Manuel Corachan: L'evolució del llenguatge científic català', esta muestra recoge el lenguaje médico de la catalanofonia, es decir, aquellos territorios donde la lengua catalana es propia, denominada valenciano en el País Valencià y, dentro de esta historia, el "extraordinario" hito que representó para la normalización y la estandarización de la terminología científica la publicación del 'Diccionari de Medicina' de Corachan.