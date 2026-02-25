El Ejército del Aire y la Universidad Complutense de Madrid miden la actividad cerebral de un piloto de F-18 para crear un "neurocasco"

La Universidad Politécnica de Madrid y el Ejército del Aire han llevado a cabo un ejercicio de neuromonitorización de un piloto operativo de un F-18, desarrollada en el Ala 12 de la Base Aérea de Torrejón, en el marco de un ambicioso proyecto orientado al desarrollo de un "neurocasco" para pilotos, capaz de integrar tecnologías de neuromonitorización y, en el futuro, sistemas neuroadaptativos que faciliten una aviación más segura y eficiente.

El ensayo, realizado en un avión EF-18 completamente funcional en tierra, culmina el desarrollo previo realizado sobre el simulador de vuelo de F18 de esa misma unidad, ha apuntado el centro universitario en un comunicado.

"La experiencia ha permitido demostrar por primera vez que es factible la adquisición de señales neurofisiológicas en un entorno aeronáutico operativo, y abre la puerta a futuros vuelos de ensayo, pioneros en el mundo", ha explicado Enrique J. Gómez Aguilera, catedrático de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación y responsable del proyecto en la UPM.

En concreto, el ejercicio consistió en la integración de un sistema comercial de registro de electroencefalografía (EEG) no invasivo dentro del casco militar del piloto, adaptándolo a las restricciones reales de una cabina de caza con la aeronave en marcha y en movimiento en tierra, y la visualización y registro de las señales neurofisiológicas del piloto en la tablet que el piloto lleva sujeta a su pierna.

Estas tecnologías de monitorización, combinadas con métodos avanzados de inteligencia artificial y procesamiento de señal, "permitirán obtener indicadores objetivos del estado cognitivo del piloto, medir su conciencia situacional y evaluar en tiempo real sus respuestas fisiológicas en condiciones operativas reales de alta demanda", subraya el catedrático de la UPM.

Un "neurocasco" para el futuro

Este hito forma parte de un ambicioso proyecto orientado al desarrollo de un "neurocasco" para pilotos, capaz de integrar tecnologías de neuromonitorización y, en el futuro, sistemas neuroadaptativos que faciliten una aviación más segura y eficiente.

A lo largo de los próximos meses, está previsto continuar las pruebas en escenarios más exigentes, analizando las señales registradas y avanzando en nuevas experiencias de evaluación de carga cognitiva en vuelos reales.

Esta iniciativa se enmarca dentro de una colaboración estratégica entre ambas instituciones y dentro de un proyecto de investigación que tiene por objetivo mejorar la seguridad y el desempeño del personal de vuelo, a través de la integración de sensores neuronales y fisiológicos convencionales en aeronaves de caza.

Colaboración

El desarrollo y la implementación de estas capacidades han sido posibles gracias al trabajo conjunto del Ejército del Aire y del Espacio y de la Universidad Politécnica de Madrid, en concreto el equipo investigador NeuroTechAI-UPM del centro de ensayos del programa DIANA-OTAN, así como la colaboración de la empresa Indra.

La iniciativa NeuroTechAI-UPM, creada hace cuatro años y dirigida por Enrique J. Gómez Aguilera, está constituida por investigadores de 4 Centros de la UPM: Centro de Tecnología Biomédica (CTB), Centro de Procesado de la Información y las Telecomunicaciones (IPTC), Escuela Técnica Superior de Ingeniería Aeronáutica y del Espacio (ETSIAE) y Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial (AI.nnovation Space).

Durante el último año, los equipos han llevado a cabo un extenso programa de pruebas, comenzando por la selección e integración de dispositivos capaces de operar en las condiciones extremas de una cabina de caza, y evaluando su ergonomía y compatibilidad con los cascos y equipamientos militares. Estas pruebas se realizaron inicialmente en los laboratorios de investigación de la UPM, posteriormente en simuladores del EF-18, y finalmente en plataforma con un avión real.

Noticias relacionadas

Todas estas capacidades, así como otros desarrollos tecnológicos en el campo de la neurotecnología y la inteligencia artificial que están realizando las instituciones participantes, serán presentados en detalle en las próximas jornadas BACSI26, que se celebrarán en la Maestranza y Base Aérea de Albacete los días 18 y 19 de marzo de 2026.