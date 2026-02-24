Por qué madrugar no le hará más rico y puede perjudicar su salud

En redes sociales y libros de autoayuda se repite una idea seductora. Pertenecer al llamado “club de las 5 de la mañana”, levantándose a esa hora, es el primer paso hacia el éxito. Con este hábito se promete más productividad, más autocontrol y, casi por extensión, una vida mejor. Tim Cook, CEO de Apple, es conocido por empezar su jornada de madrugada, y el actor Mark Wahlberg llegó a popularizar rutinas extremas en las que afirmaba levantarse a las 2:30 para entrenar. La conclusión implícita parece clara: si quiere triunfar, tiene que ganarle horas al sol.

Sin embargo, cuando miramos qué dice la investigación sobre sueño y rendimiento, el mensaje es mucho menos épico. Para muchas personas forzar el madrugón no es una receta para el éxito, sino para rendir peor, tomar decisiones más impulsivas y acumular una deuda de salud que tarde o temprano se paga.

No todos tenemos el mismo reloj interno

Existen diferencias individuales estables en los llamados cronotipos. Algunas personas son más “alondras” y se activan temprano, mientras que otras son más “búhos” y rinden mejor por la tarde o la noche. Estas diferencias no son un capricho ni una cuestión de disciplina, sino en parte biológicas y genéticas.

Además, el cronotipo no es completamente fijo : a lo largo de la vida tendemos, de forma gradual, a volvernos algo más matutinos. La adolescencia suele ser la etapa más vespertina, mientras que en la edad adulta el reloj interno se desplaza lentamente hacia horarios más tempranos. Pero ese cambio es progresivo, no voluntario, y no se puede acelerar simplemente con fuerza de voluntad.

Sin embargo, intentar convertir a un búho en una alondra de un día para otro es, en el mejor de los casos, ineficiente, y en el peor, un choque frontal con nuestra fisiología: el cuerpo puede estar fuera de la cama, pero el cerebro sigue funcionando en “modo noche”.

Cuando forzamos nuestra agenda para que colisione con nuestro reloj interno, entramos en un estado de jet lag social . Este fenómeno no es simplemente estar cansado: es vivir en un desfase crónico donde la biología interna y las exigencias externas operan en zonas horarias distintas. Este desajuste estresa nuestra fisiología de forma constante. Como resultado, altera la regulación metabólica , dispara la resistencia a la insulina y eleva el riesgo cardiovascular.

La trampa real: recortar sueño

El segundo gran riesgo del club de las 5 no es madrugar en sí, sino lo que suele implicar: recortar horas de sueño. La mayoría de adultos necesita entre siete y nueve horas de descanso para un funcionamiento óptimo. Sin embargo, muchas personas adoptan rutinas extremas sin acostarse antes; simplemente duermen menos. En el ecosistema de gurús de la productividad incluso se han popularizado frases tan reveladoras como que “dormir es de pobres”, como si el descanso fuera un defecto moral y no una necesidad biológica.

El sueño, en realidad, no es un tiempo improductivo, sino un proceso activo de recuperación . Durante la noche el cerebro consolida la memoria, regula las emociones, restaura el sistema inmunitario y mantiene el equilibrio metabólico. Cuando el descanso se recorta de forma crónica aumentan la fatiga, la irritabilidad y el riesgo de problemas de salud mental. También se deterioran la atención y el rendimiento cognitivo .

Además, dormir menos no significa solo dormir un poco peor. La arquitectura del sueño funciona en ciclos, y las fases finales cumplen una función crítica: integrar experiencias, procesar la carga emocional y afinar el juicio. Cuando adelantamos sistemáticamente el despertador no solo reducimos el descanso total: sacrificamos el tramo que más contribuye a la lucidez.

Aquí aparece uno de los mitos más persistentes: confundir más horas despierto con más productividad. Un cerebro privado de sueño puede responder correos a primera hora, sí, pero funciona con menos control ejecutivo, más impulsividad y peor capacidad para planificar, evaluar riesgos y liderar con empatía.

Dormir menos para trabajar más es como conducir un coche cada vez más rápido después de haberle quitado los frenos. Quizá se avance, pero el coste llega en la siguiente curva.

La cultura del cansancio no es una medalla

El fenómeno del madrugón extremo encaja en algo más amplio: la glorificación del agotamiento como símbolo de compromiso. Durante años en muchas organizaciones se ha premiado implícitamente a quien presume de dormir poco o de estar siempre disponible.

La evidencia es clara: los líderes fatigados no son héroes estoicos. Suelen ser percibidos como más irritables, menos carismáticos y menos capaces de conectar emocionalmente con sus equipos.

Además, el discurso de las mañanas milagrosas suele ignorar las condiciones reales de vida. No todo el mundo puede permitirse levantarse temprano para meditar, leer o entrenar en silencio. Para muchas personas madrugar significa simplemente añadir una hora más de cansancio a jornadas ya largas, con trabajos exigentes y responsabilidades de cuidado.

Nada de esto significa que madrugar sea negativo para todo el mundo. Hay personas que se sienten bien levantándose temprano y duermen lo suficiente haciéndolo. El problema aparece cuando se vende como receta universal y se ignora la diversidad biológica.

La ciencia del sueño es menos épica que los gurús de la productividad, pero mucho más útil. Lo que importa no es levantarse antes que los demás, sino dormir lo necesario y de forma regular.

Quizá la verdadera ventaja competitiva no sea ganarle horas al sol, sino inaugurar el día con un cerebro realmente descansado. Porque el éxito no empieza a las cinco de la mañana. Empieza cuando dejamos de vivir permanentemente cansados.