El Hospital de Granollers tendrá un centro de atención psicosocial gratuito y sin cita previa para pacientes con cáncer, siguiendo el modelo británico

El Hospital General de Granollers tendrá, a partir de 2028, un centro de la Fundació Kàlida dedicado a la atención psicosocial para los pacientes oncológicos y sus familias. Aunque la financiación del mismo será privada, el servicio será gratuito. Es el segundo centro de Kàlida en Catalunya: el primero se inauguró en 2019 en el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, en Barcelona. La fundación quiere ir tejiendo poco a poco una "red" de centros Kàlida en toda Catalunya.

El objetivo es emular el modelo de los Maggie's Centres de Reino Unido. De hecho, Kàlida es una réplica oficial del mismo. Solo hay cuatro centros en todo el mundo: Tokio, Hong Kong, Groninga (Países Bajos) y Barcelona. El de Kàlida en Sant Pau era hasta hace no mucho el primer Maggie's de Europa Continental y un caso muy singular de importanción de un modelo sanitario y social que hace décadas que "funciona con éxito" en el mundo anglosajón, según defiende la fundación.

De iniciativa privada pero gratuitos, estos centros están integrados en el entorno hospitalario pero tienen un enfoque no clínico

Los Maggie's Centres son centros integrados en el entorno hospitalario, pero con un enfoque no clínico. Buscan "humanizar" el cáncer, al ofrecer atención gratuita, sin cita previa, desde el diagnóstico y más allá del tratamiento, tanto para pacientes como para familiares y cuidadores.

Cuidan mucho su arquitectura, ya que la consideran una herramienta de cuidado (el centro de Sant Pau fue diseñado por la arquitecta Benedetta Tagliabue y el interior, por la también arquitecta Patricia Urquiola). Consideran que el espacio, alejado de la estética hospitalaria, forma parte del proceso de acompañamiento.

La previsión es poder inaugurar este nuevo centro de Granollers a finales de 2028

"Nosotros cerramos un acuerdo el año pasado para implantar un centro Kàlida dentro del recinto del Hospital de Granollers. Y este centro llega después de la Unidad de Radioterapia de Granollers, a finales de 2023, que ya está en pleno funcionamiento", explica a EL PERIÓDICO Joan Reventós, director de la Fundació Kàlida. Esta unidad de radioterapia da servicio a los pacientes oncológicos del Ripollés, Osona y el Vallès Oriental, que en total tiene una población de 650.000 habitantes.

El centro Kàlida del Hospital de Sant Pau atendió el año pasado a 2.600 personas

El Hospital de Granollers cedió una parcela de 600 metros cuadrados a Kàlida para construir este proyecto. "Estamos buscando financiación. El arquitecto, el estudio Lapeña y Torres, hizo una donación. El objetivo es captar los recursos para hacerlo posible. La construcción durará entre 16 y 18 meses. Aún tenemos que pedir licencias.. La previsión es que se inaugure a final de 2028", reconoce Reventós.

Acompañamiento psicosocial

Los centros Kàlida ofrecen atención profesional (de psico-oncólogos, enfermeras y trabajadores sociales) y acompañamiento psicosocial a las personas que conviven con el cáncer, no solo a los enfermos, sino también a familiares y amigos. "Los centros Maggie's ayudan a la persona a transitar todos los aspectos no clínicos de la atención al tratamiento del cáncer. Hacemos acompañamiento emocional pero también por ejemplo ayudamos a mitigar el impacto social de la enfermedad, como por ejemplo cómo gestionar la economía en un momento en que bajan los ingresos", cuenta Reventós.

El centro Kàlida de Sant Pau hizo el año pasado unas 800 sesiones grupales, 5.000 atenciones sin cita previa y otras 1.250 con cita previa. En total, unas 2.600 personas se beneficiaron de sus servicios. "Nuestro objetivo es replicar este comportamiento del centro de Sant Pau a todo el Vallès Oriental", señala Reventós. La Fundació Kàlida quiere poco a poco tejer una "red de centros Maggie's" para toda Catalunya, así como "hacer el salto" al resto de España.

El modelo 'Maggie's

La Fundació Kàlida se ha inspirado en la organización escocesa Maggie's, constituida en 1995 y pionera en la asistencia psicológica integral a personas con cáncer. Los centros 'Maggie's', construidos dentro de los recintos de hospitales públicos, disponen de personal altamente cualificado que ofrece un programa con evidencia demostrada para complementar el tratamiento médico.

El modelo 'Maggie's' está reconocido por el departamento de Salud del Reino Unido como 'best practice'. Cada centro sigue la visión sobre el cuidado de las personas con cáncer de Maggie Keswick Jencks. Paisajista, escritora y artista, Maggie, que vivió dos años con cáncer avanzado, sostenía que los pacientes necesitan información, apoyo psicológico y la oportunidad de conocer a otras personas en circunstancias similares.