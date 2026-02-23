Sanidad "irá de la mano" de los médicos a reclamar a las comunidades las mejoras no fijadas por ley en el Estatuto Marco

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha afirmado que está "totalmente de acuerdo" con las reclamaciones que han llevado a los médicos a convocar una huelga semanal al mes contra el Estatuto Marco y, por tanto, "irá de la mano" de los médicos para reclamar "a todas y cada una de las comunidades autónomas" las mejoras no fijadas por el anteproyecto de ley al que aún le falta pasar por el Consejo de Ministros.

En una entrevista en el podcast 'Carne Cruda', recogida por Europa Press, la titular de Sanidad ha recordado que el Gobierno no tiene competencias para fijar salarios, plantillas y una organización concreta; "a partir de aquí, las que tienen que hacer su trabajo son las comunidades autónomas que tienen que retribuir bien y que retener bien a los profesionales", ha subrayado. Es "un primer paso" que pone "límites" a las comunidades ante los abusos de estos años. "Después de 23 años, esta es la primera vez que se pone la primera piedra para la mejora", ha insistido la ministra.

Las reclamaciones

Entre las reclamaciones de los médicos, que el viernes finalizaron la primera semana de huelga de las que tienen programadas en los próximos meses, están que las guardias sean de 12 horas y voluntarias, mejor pagadas y con descansos reales; piden jornadas equiparables al resto de sanitarios; un estatuto propio que recoja la singularidad de la profesión, más plantilla y mejoras retributivas, y adelantar la jubilación.

Sobre esta cuestión, García ha recordado que las guardias no pueden ser voluntarias, ya que "no podemos dejar la asistencia de los pacientes al albur de las necesidades de los profesionales", y que el Estatuto Marco termina con las guardias de 24 horas y se pone un límite máximo de 17 horas, que equivalen a dos turnos seguidos (tarde y noche), con descansos obligatorios antes y después. Ha indicado que las comunidades tienen la posibilidad de bajar a 12 horas.

Las jornadas

Sobre la equiparación de jornadas y cómo se organizan, ha señalado que el Estatuto solo puede fijar límites, que la organización depende, nuevamente, de las comunidades y que el modelo médico no es exactamente equiparable al de enfermería, que es el que se está poniendo de ejemplo.

"Las enfermeras tienen otra organización, y es que una de cada tres semanas hacen cuatro, cinco, seis noches... Eso a los médicos, ni aquí en España ni en ningún sitio del mundo, nunca nos ha cuadrado esa organización. ¿Por qué? Porque no perdemos la continuidad de nuestros pacientes", ha explicado.

No al estatuto propio

La titular de Sanidad se ha negado, nuevamente, al desarrollo de un Estatuto particular para los médicos, su principal reclamación, porque, en el texto, tienen un capítulo propio y "porque las especificidades de los profesionales médicos, de los médicos, caben en un estatuto común". Considera que llevarlo a cabo sería "fragmentar el sistema"; y ha recordado que la jubilación anticipada en España no se mide en horas, sino que se mide en años trabajados.

Para la ministra uno de los grandes problemas de los médicos, así como del resto de profesionales sanitarios, es la falta de plantillas

Para la ministra uno de los grandes problemas de los médicos, así como del resto de profesionales sanitarios, es la falta de plantillas. Sin embargo, ha recordado que el Gobierno ha aumentado un 15% las plazas de Medicina en la universidad pública y un 40% las plazas MIR y demás FSE (Formación Sanitaria Especializada), pasando de unas 8.000 a algo más de 12.000. "Faltan médicos, faltan enfermeras, faltan médicos en la universidad y faltan médicos trabajando y faltan médicos en el MIR", ha observado recordando que más van a faltar porque la demografía así lo va a exigir.

"Tenemos que decidir como país que tenemos que pagar mejor a nuestros profesionales pero que también necesitamos más profesionales y eso depende de los presupuestos generales del Estado y de las prioridades que tengamos como país. Ahora mismo la sanidad tiene una caja y en esa caja nos tiene que dar para todos, nos tiene que dar para todos en la sanidad pública, tiene que dar para mejorar las condiciones y tiene que dar para contratar más gente y todo eso se tiene que hacer de manera paulatina", ha añadido.