Betevé emite el documental de EL PERIÓDICO 'Un corazón contra reloj' este sábado a la noche

El programa 'Punt de Fuga' de Betevé emitirá este sábado a las 21.30 horas el documental de EL PERIÓDICO 'Un corazón contra reloj: cuando Montse renació con los latidos de un donante'. En este reportaje audiovisual de 30 minutos, que vio la luz el junio pasado en la web de este diario, los periodistas Beatriz Pérez, Manu Mitru y Patricio Ortiz siguen durante cuatro meses a Montse López, una mujer de 43 años que sufre una cardiopatía congénita y que está en lista de espera para un trasplante de corazón.

El documental, que se proyectó en los cines Texas de Barcelona en julio, pone el foco en la importancia de la donación de órganos y el aumento de las negativas familiares a donar. Para hacerlo, cuenta el antes, el durante y el después del trasplante de corazón de Montse. EL PERIÓDICO siguió de febrero a mayo de 2025 la vida de esta paciente que relata en primera persona la incertidumbre de la espera, pero también la esperanza y la alegría cuando aparece un donante anónimo que, además de la suya, salvó otras seis vidas.

El documental de EL PERIÓDICO 'Un corazón contra reloj' se estrena en el cine Texas de Barcelona: "Da mucha esperanza" / Beatriz Pérez, Patricio Ortiz, Manu Mitru

El programa 'Punt de Fuga' de Betevé está dedicado a documentales cortos y cuenta con un debate posterior, en este caso, sobre los límites éticos de los trasplantes de órganos. Por su parte, Montse es vecina de Lliçà d'Amunt y paciente del Hospital Clínic de Barcelona. En este centro sanitario se proyectó el documental en octubre, cita a la que acudieron muchos sanitarios de la casa.