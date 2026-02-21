A las 21.30 horas
Betevé emite el documental de EL PERIÓDICO 'Un corazón contra reloj' este sábado a la noche
Este reportaje audiovisual sigue durante cuatro meses la vida de Montse, una mujer con una cardiopatía congénita que necesita urgentemente un trasplante de corazón
Un donante para siete vidas: "Gracias a esta persona siento mi corazón por primera vez"
Las negativas a donar órganos en Catalunya aumentan y se sitúan ya en el 28% este 2025
DOCUMENTAL | Un corazón contra reloj. Cuando Montse revivió con los latidos de un donante
El programa 'Punt de Fuga' de Betevé emitirá este sábado a las 21.30 horas el documental de EL PERIÓDICO 'Un corazón contra reloj: cuando Montse renació con los latidos de un donante'. En este reportaje audiovisual de 30 minutos, que vio la luz el junio pasado en la web de este diario, los periodistas Beatriz Pérez, Manu Mitru y Patricio Ortiz siguen durante cuatro meses a Montse López, una mujer de 43 años que sufre una cardiopatía congénita y que está en lista de espera para un trasplante de corazón.
El documental, que se proyectó en los cines Texas de Barcelona en julio, pone el foco en la importancia de la donación de órganos y el aumento de las negativas familiares a donar. Para hacerlo, cuenta el antes, el durante y el después del trasplante de corazón de Montse. EL PERIÓDICO siguió de febrero a mayo de 2025 la vida de esta paciente que relata en primera persona la incertidumbre de la espera, pero también la esperanza y la alegría cuando aparece un donante anónimo que, además de la suya, salvó otras seis vidas.
El programa 'Punt de Fuga' de Betevé está dedicado a documentales cortos y cuenta con un debate posterior, en este caso, sobre los límites éticos de los trasplantes de órganos. Por su parte, Montse es vecina de Lliçà d'Amunt y paciente del Hospital Clínic de Barcelona. En este centro sanitario se proyectó el documental en octubre, cita a la que acudieron muchos sanitarios de la casa.
- Te doy mi vivienda a cambio de que me cuides a los perros hasta que mueran': se disparan las donaciones condicionadas
- MAPA | El 'agua invisible' se dispara tras meses de lluvia y recarga los suelos en España
- Y tras el caos llega el corte de los túneles del Garraf: el próximo reto de movilidad al sur de Barcelona
- Hallada muerta Sophie, la menor de 14 años de Barcelona que estaba desaparecida
- Los sindicatos de profesores convocan una semana de huelgas en marzo y Educació se abre a mejorar la oferta salarial
- Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos
- España y Portugal se alían para lanzar una 'ambiciosa' constelación de satélites para monitorizar bosques y costas
- La huelga estatal de médicos se desinfla en el ecuador de su primera semana