Los médicos protestan en Barcelona en un nuevo pulso a Salut: "Nuestra sanidad colapsará como sucedió con Rodalies"

Unos mil médicos, según la Guàrdia Urbana —3.000 según el sindicato Metges de Catalunya (MC)—, han vuelto a salir este viernes a las calles de Barcelona en una nueva jornada de huelga para protestar por la sobrecarga laboral, la falta de conciliación, las guardias 24 horas y para reclamar un convenio médico propio. 'Zombies de guardia' ha sido uno de las pancartas que se podían leer en la protesta y, en un ambiente festivo, los médicos se han puesto a bailar 'Thriller' de Michael Jackson simulando ser zombies. La manifestación —que ha tenido un respaldo mayor entre los médicos de familia que de los hospitales, lo que prueba el nivel de malestar existente en la atención primaria— arrancó a las 10.30 horas frente a la sede de la Conselleria de Salut y ha cortado la avenida Diagonal sobre las 12 del mediodía.

Durante toda esta semana, el sindicato catalán ha respaldado las huelgas en diferentes comunidades autónomas para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Pero, además, ha querido convocar su propio parón —el lunes 16 y este viernes 20— para interpelar directamente a Salut —con la consellera Olga Pané al frente— y exigirle mejoras. "Hago huelga porque así no aguantaremos mucho tiempo. Trabajamos jornadas que no se acaban. Llego siempre una hora antes a trabajar y mis hijos me preguntan por qué no estoy en casa. Me voy a trabajar y están durmiendo. Llego por la noche y están durmiendo", explica a EL PERIÓDICO Álex Manzanares, cirujano pediátrico en el Hospital Sant Joan de Déu.

La huelga en Catalunya ha tenido un seguimiento del 7,2% en la sanidad catalana, según la Conselleria de Salut, y de un 43% según Metges de Catalunya. También según este sindicato, el parón en la primaria ha sido del 45%, mientras que en los hospitales, del 29%. En todo caso, el seguimiento ha sido discreto y es posible que ello haya influido el cansancio del colectivo, pues la de hoy era la octava jornada de huelga médica en Catalunya desde el pasado junio.

"Situación crítica sanitaria"

"Pané, ¿pa' qué? Pané, pa' na'" ha sido otro de los lemas de este viernes. Los médicos afean a Olga Pané —una de las conselleras de Salut de los últimos años que más rechazo genera entre los facultativos— que todavía no se haya sentado ni a dialogar con ellos. "El Govern no se sienta con los médicos para hablar de esta situación crítica sanitaria. Estamos dando soluciones de los años 80 a problemas del siglo XXI. Un día nos levantaremos y veremos el sistema sanitario colapsado, como ha pasado con Rodalies", ha criticado el secretario general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart.

La médica de familia Pilar González ha venido este viernes a Barcelona desde Santa Margarida de Montbui (Anoia) para protestar contra lo que considera una "deshumanización de la sanidad". "Hago huelga porque no puedo con mi vida. Amo mi especialidad a muerte, pero cada vez me cuesta más trabajar y mi salud mental va a peor", relata Pilar. Explica que visita diariamente a 40 pacientes. "Me voy a mi casa agotada con la sensación de no haber atendido como me hubiera gustado. Hago de todo para regularme: yoga, voy a correr… Pero llega un momento en que pesa mucho". Lamenta que los residentes ya no quieren ser médicos de familia, una especialidad "preciosa" si se puede ejercer "bien".

"Hemos llegado al colapso", afirma por su parte Jordi Aparicio, médico de familia en el CAP Sant Llàtzer de Terrassa. Denuncia la cantidad de trabajo que no queda "registrado". Otro de los aspectos que ha sobrevolado en la manifestación de este viernes es la dificultad para conciliar. Lo contaba la también médica de familia (en el CAP de Esparraguera) Vanesa León. "Me quejo de la conciliación, no se nos facilita el teletrabajo para algunas cosas, cuando algunas funciones son telemáticas desde la pandemia. A mí el teletrabajo me facilitaría mucho la conciliación", decía esta facultativa, que además ha afirmado que los médicos tienen que "hacer malabares" para irse de vacaciones con sus familias.

"Un país desguazado"

Alrededor de las 13 horas la manifestación ha llegado a su punto de partida, la sede de Salut, donde se han leído diversos manifiestos. En ellos los médicos han criticado las jornadas semanales de 37 horas y media, las jornadas obligatorias de guardias de 500 horas y las jornadas de tardes (o "doblajes") para reducir la lista de espera y mejorar la accesibilidad. "Tenemos un país desguazado", ha insistido Lleonart. Considera que las guardias son un "anacronismo del siglo pasado" y que las nuevas generaciones no están dispuestas a seguir este modelo.

Asegura el secretario general de MC que el sistema sanitario actual está diseñado para la Catalunya de los 6 millones de personas, pero ahora ya hay 8,5 millones y más envejecimiento poblacional. "Hay que sentarse ya —ha increpado a la consellera Pané—. Si no tienen claro que deben sentarse, persistiremos. Nos va la salud del sistema sanitario en ello". Y ha indicado que los incentivos a los CAP para no alargar las bajas laborales son un buen ejemplo de soluciones de los años 80.