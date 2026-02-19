En Catalunya
Salut detecta una mejora en la experiencia de los usuarios de la atención primaria en 2025
Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP
El tiempo medio de espera para una colonoscopia asciende a 158 días en la sanidad pública
La Conselleria de Salut de Catalunya ha detectado una mejora en las valoraciones de la atención recibida en los equipos de atención primaria, con un incremento tanto de la satisfacción global como de la fidelidad al servicio.
El Plan de encuestas de experiencia y satisfacción 2025 (Plaensa) muestra una evolución positiva en todos los indicadores respecto al año anterior, informa la conselleria en un comunicado este jueves.
Según el estudio, la satisfacción se sitúa en 7,84 sobre 10 (7,75 en 2024) y la fidelidad sube al 87,2% (86% en 2024), datos que confirman una "mejora sostenida" en la percepción del servicio.
Mejoras y retos
Entre los indicadores con una mejora "más notable" destaca la accesibilidad (facilidad para obtener un día de visita), que crece del 62,3% al 64,8%.
También aumentan "de forma relevante" la atención fuera del horario habitual o continuada (del 76,3% al 79,1%) y la puntualidad de las visitas (del 67,5% al 70,1%).
Salud remarca que indicadores como la accesibilidad y la puntualidad "aún presentan margen de mejora" y que continuará buscando reducir demoras, mejorar circuitos y reforzar la organización.
