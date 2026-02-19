Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En Catalunya

Salut detecta una mejora en la experiencia de los usuarios de la atención primaria en 2025

Uno de cada tres catalanes debe esperar más de cinco días para lograr cita en un CAP

El tiempo medio de espera para una colonoscopia asciende a 158 días en la sanidad pública

Imagen de archivo de un CAP de Barcelona.

Imagen de archivo de un CAP de Barcelona. / Manu Mitru

El Periódico

El Periódico

Barcelona
La Conselleria de Salut de Catalunya ha detectado una mejora en las valoraciones de la atención recibida en los equipos de atención primaria, con un incremento tanto de la satisfacción global como de la fidelidad al servicio.

El Plan de encuestas de experiencia y satisfacción 2025 (Plaensa) muestra una evolución positiva en todos los indicadores respecto al año anterior, informa la conselleria en un comunicado este jueves.

Según el estudio, la satisfacción se sitúa en 7,84 sobre 10 (7,75 en 2024) y la fidelidad sube al 87,2% (86% en 2024), datos que confirman una "mejora sostenida" en la percepción del servicio.

Mejoras y retos

Entre los indicadores con una mejora "más notable" destaca la accesibilidad (facilidad para obtener un día de visita), que crece del 62,3% al 64,8%.

También aumentan "de forma relevante" la atención fuera del horario habitual o continuada (del 76,3% al 79,1%) y la puntualidad de las visitas (del 67,5% al 70,1%).

Salud remarca que indicadores como la accesibilidad y la puntualidad "aún presentan margen de mejora" y que continuará buscando reducir demoras, mejorar circuitos y reforzar la organización.

