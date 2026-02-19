Una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer de piel a lo largo de su vida: "Es vital la autoexploración"

Los médicos estiman que, aproximadamente, una de cada cinco personas desarrollará algún tipo de cáncer de piel a lo largo de su vida y, si se consideran como cáncer de piel algunas lesiones incipientes tratadas antes de que se conviertan en invasoras, como la queratosis actínica, auguran que "la proporción sería mayor". Así lo ha afirmado el doctor Javier Cañueto en el en el 4º Curso de Dermato-Oncología para residentes R3, organizado recientemente por la Academia Española de Dermatología y Venerología (AEDV) y su Fundación Piel Sana y el Grupo Español de Dermato-Oncología Cirugía (GEDOC).

En el encuentro, se ha evidenciado que la detección precoz es clave porque, la mayoría de los cánceres cutáneos, diagnosticados a tiempo, se curan con tratamientos sencillos y poco agresivos. También se ha insistido en la importancia de acudir al dermatólogo si se manifiestan síntomas como la aparición de lesiones nuevas, cambios en lunares pre-existentes, heridas que no cicatrizan y lesiones que sangran, pican o duelen.

Cuando el diagnóstico se retrasa, algunos tumores, especialmente el melanoma y algunos carcinomas, pueden crecer, invadir tejidos profundos o incluso producir metástasis

El doctor Cañueto, uno de los coordinadores científicos del curso, junto con la doctora Susana Puig Sardá y el doctor Josep Malvehy Guilera, ha lamentado que, "cuando el diagnóstico se retrasa, algunos tumores, especialmente el melanoma y algunos carcinomas, pueden crecer, invadir tejidos profundos o incluso producir metástasis, lo que complica el tratamiento y empeora el pronóstico".

60 años y piel clara

En relación al perfil del paciente con cáncer cutáneo, aunque puede aparecer a cualquier edad, es más frecuente en personas mayores de 60 años y afecta, con mayor frecuencia a personas con piel clara, con hábitos de exposición solar intensa o acumulada, y con antecedentes personales o familiares de cáncer de piel.

El especialista ha especificado que, normalmente, esta enfermedad ha sido más frecuente en hombres, aunque la incidencia en mujeres ha aumentado en las últimas décadas, especialmente en las jóvenes por la mayor exposición solar. Además, el envejecimiento poblacional ha contribuido también a un incremento de los casos.

Ante este aumento de la incidencia, en el encuentro, celebrado con la colaboración de los laboratorios Pierre Fabre, el facultativo enfatiza la importancia del screening cutáneo, que permite detectar lesiones sospechosas en fases iniciales, incluso antes de que produzcan síntomas. Consiste en una exploración completa de la piel realizada por el dermatólogo, con frecuencia, apoyada en dermatoscopia y seguimiento digital en pacientes de riesgo. "El sol es uno de los principales implicados y un factor prevenible, desde la infancia y en todas las edades. Además, es vital la autoexploración y acudir al dermatólogo como medidas preventivas", añade el doctor Cañueto.

Evitar el sol

La especialidad de la dermatología oncológica ha experimentado un auge ante el incremento de los casos diagnosticados anualmente. Los principales desafíos en este campo so, también, el desarrollo de nuevas terapias para los estadios avanzados que permitan mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes y la concienciación en la prevención del cáncer cutáneo, ya que,

Los expertos han destacado las últimas innovaciones que se han producido en el ámbito de la dermatología oncológica, entre las que destacan, el perfeccionamiento de técnicas diagnósticas no invasivas, como la dermatoscopía digital avanzada, la microscopía confocal o la inteligencia artificial aplicada a la detección precoz de lesiones sospechosas y las nuevas estrategias terapéuticas, que han mejorado notablemente el pronóstico del melanoma y otros tumores cutáneos.