Una novedosa terapia de precisión para el cáncer de próstata metastásico se estrena en Can Ruti y el ICO de Badalona

El Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti, en Badalona) y el Institut Català d'Oncologia (ICO) Badalona se encuentran entre los primeros centros del Estado en empezar a tratar, en la práctica asistencial, a pacientes con cáncer de próstata metastásico progresivo con una nueva terapia de precisión —basada en un radiofármaco denominado 177Lu-PSMA—, según ha anunciado este jueves Can Ruti en un comunicado. Esta novedosa terapia ha sido recientemente aprobada por el Ministerio de Sanidad.

El cáncer de próstata metastásico progresivo es una enfermedad avanzada y crónica, que hoy en día muchas veces se puede controlar durante años con tratamientos sucesivos. En términos generales, no suele ser curable cuando ya es metastásico, pero sí es tratable y la supervivencia ha mejorado mucho en la última década.

Este nuevo tratamiento supone otro espaldarazo más. Se trata de una terapia innovadora, precisa y segura para tratar una de las principales causas de mortalidad por cáncer en hombres, sobre todo a partir de los 50 años. El tratamiento consiste en dirigir el radiofármaco directamente sobre las células cancerosas para destruirlas sin afectar de forma significativa a los tejidos sanos que las rodean. Los ensayos clínicos han demostrado un aumento de la supervivencia y una mejora de la calidad de vida de los pacientes.

Este tratamiento, que se administra por vía intravenosa en el servicio de Medicina Nuclear en seis sesiones durante nueve meses, está indicado en pacientes con cáncer de próstata con metástasis que previamente se han sometido a tratamiento hormonal y a quimioterapia. También deben cumplir unos parámetros analíticos normales y, por ejemplo, presentar una buena función hepática o renal.

Primer caso tratado

El primer caso tratado en el Germans Trias, seguido por el ICO en Badalona, cumple estos requisitos: es un hombre de 65 años con cáncer de próstata con metástasis en los huesos y en los ganglios, los dos puntos habituales de extensión de este tipo de enfermedad. En los últimos cinco años el paciente ya ha recibido los tratamientos habituales para esta enfermedad, como son las terapias hormonales y la quimioterapia.

La aprobación de esta terapia —ya autorizada en Estados Unidos desde hace cuatro años— responde a los resultados de un ensayo clínico previo que, entre otros logros y en comparación con los tratamientos existentes hasta entonces, permitió aumentar significativamente la supervivencia y mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Además, consiguió retrasar la progresión e incluso reducir en un 40% el tamaño de algunos tumores, todo ello sin efectos secundarios de consideración. En la fase preclínica, el Hospital Universitario de Bellvitge y el ICO L'Hospitalet aportaron más de 70 pacientes en diferentes ensayos clínicos.

Cáncer de próstata

El cáncer de próstata es el tipo de cáncer más frecuente en hombres en Catalunya, aunque también es de los que tiene mejor pronóstico. Actualmente, en Catalunya se diagnostican unos 5.000 casos anuales. De todos los tumores de próstata, el 80% son tumores localizados en el momento del diagnóstico y la mayoría se curan, pero el 20% restante pueden sufrir una recaída tumoral que acabe desarrollando metástasis.

Estos últimos casos son los posibles candidatos a ser tratados con esta nueva terapia, junto con el 10% de casos generales que ya se diagnostican directamente con metástasis.

En total, el Hospital Germans Trias y el ICO Badalona prevén tratar con esta terapia a cerca de una decena de pacientes durante este año, del área de influencia más directa del centro: el Barcelonès Nord y el Maresme, donde el hospital presta atención sanitaria de alta complejidad a más de 800.000 personas.