Los médicos catalanes tomarán las calles este viernes en otra jornada de huelga tras el pinchazo del lunes

Los médicos catalanes saldrán este viernes a las calles en la segunda jornada de huelga de esta semana convocada por el sindicato Metges de Catalunya (MC). A las 10.30 horas habrá una movilización frente a la Conselleria de Salut de Barcelona y la novedad es que el sindicato hará "una gran rúa de carnaval reivindicativa". "Queremos hacer visible por qué el colectivo médico es el que mejor vive de entre todo el personal sanitario", asegura, irónicamente, el comunicado enviado por MC.

La rúa, en la que habrá disfraces, saldrá a las 10.30 horas desde la sede de Salut, hará una ruta circular y finalizará, sobre las 12.30 aproximadamente, frente a la conselleria, donde se leerán diveros manifiestos. Las guardias de 24 horas, la sobrecarga de trabajo, el derecho a la conciliación y la falta de profesionales son los principales aspectos que denuncia el sindicato.

'No' al Estatuto Marco

Cree, además, que son competencia de la Conselleria de Salut y es por eso que, aunque Metges de Catalunya ha respaldado durante toda la semana las movilizaciones que, convocadas por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) han tenido lugar en otras comunidades para protestar contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad.

Sin embargo, MC, que también rechaza el Estatuto Marco, considera que hay otras cuestiones (como las anteriormente citadas) que interpelan directamente a la conselleria que dirige Olga Pané y por eso convocó para esta semana dos días de huelga: el lunes pasado y este viernes 20. Se espera, para la jornada de mañana, que el parón sea mayor que el del lunes, el cual pasó sin pena ni gloria en Catalunya.

Salut cifró el paro del lunes del 6% y el sindicato, del 39%, pero más allá de las cifras el impacto en hospitales y centros de salud fue prácticamente inexistente, según fuentes sanitarias, que se quejan también de que los servicios mínimos son muy "altos". Este viernes, además, habrá movilizaciones en las calles de Barcelona, algo que el lunes no, por eso también se espera que el apoyo a la huelga sea mayor.

¿Por qué se manifiestan?

Los facultativos catalanes quieren, principalmente, acabar de una vez por todas con las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir periodos vacacionales. Y, por supuesto, un convenio médico propio, que sea vinculante entre la Administración y los representantes médicos (sindicatos y colegios profesionales), pero este último es un tema que depende del Ministerio de Sanidad.

Metges de Catalunya denuncia que, en estos momentos, no existe ningún tipo de "diálogo" con Salut. La conselleria se ha negado a sentarse a negociar con MC. "El departamento se desentiende, dice que esto no va con él y que no le corresponde a él negociar", aseguran fuentes del sindicato catalán. "No se ha sentado a hablar con nosotros. Ni siquiera se presenta a la mesa de mediación convocada por la Conselleria de Treball. Salut no quiere saber nada de este conflicto", añaden.

"Sobrecarga de trabajo"

El sindicato desea "acordar" temas con la conselleria para "limitar las sobrecargas de trabajo" y revisar la "planificación y sustitución de las plantillas". "Los médicos jóvenes no quieren hacer guardias de 24 horas. Hay un conflicto aquí y, como mínimo, queremos hablarlo", dice el sindicato.

El Estatuto Marco establece que el trabajo continuado no supere las 17 horas y que se garantice, igualmente, la atención al paciente 24 horas los siete días de la semana. La jornada de un médico solo puede llegar a 24 horas si hay un acuerdo con el trabajador. ¿Qué ocurre? Que como las competencias de sanidad están transferidas, cada comunidad se organiza como quiere y, asegura Metges de Catalunya, la "voluntariedad es relativa" porque, a la práctica, muchos médicos se ven obligados a hacer guardias de 24 horas.

La regulación de las jornadas, horarios y descansos del personal del servicio público de salud corresponde a las autonomías, no al ministerio, recuerda el sindicato, que insta a la consellera Pané a sentarse a negociar. Y también reclama, como sus homólogos en España, un convenio médico, esto es, un "espacio directo de negociación", que sea "vinculante", entre la Administración y los representantes de los facultativos (sindicatos y colegios médicos), donde negociar las cuestiones laborales.