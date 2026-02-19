La IA que transcribe el diálogo entre médico y paciente da el salto a la atención domiciliaria: el Maresme estrena una herramienta

La Corporació de Salut del Maresme i la Selva se ha convertido en el primer organismo de Catalunya en integrar la inteligencia artificial generativa en la atención domiciliaria. Esta herramienta registra toda la información relevante durante las visitas y transcribe automáticamente las conversaciones.

De este modo, se busca mejorar la calidad asistencial, reforzar la relación entre paciente y profesional y reducir la carga administrativa de los equipos. La iniciativa, que se puso en marcha en marzo de 2025, ha sido reconocida con una beca de los Fondos de Investigación Sanitaria (FIS), lo que permitirá acelerar su implantación en el centro sanitario.

El servicio de Atenció Domiciliària (ADI) de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva ha sido pionero en la implantación de la inteligencia artificial generativa en la atención a domicilio. Este proyecto se inició en marzo de 2025 con el objetivo de mejorar la calidad de la atención al paciente, favoreciendo una relación más directa y cercana con el personal sanitario y, al mismo tiempo, reduciendo la carga administrativa de los equipos. Asimismo, busca mejorar la eficiencia, la precisión y la calidad de la documentación clínica, así como la detección precoz de posibles señales de alerta.

Desde el inicio del proyecto, profesionales sanitarios han trabajado para preparar esta herramienta, desarrollada por la empresa tecnológica Llamalitica. La tecnología permite registrar la información generada durante la visita domiciliaria. La aplicación graba la conversación entre el profesional sanitario y el paciente y, una vez finalizada, realiza su transcripción automática.

Además, el sistema puede identificar posibles aspectos clínicos no abordados durante la visita y alertar al profesional para que pueda completar la información en ese mismo momento. Esta funcionalidad contribuye a mejorar la precisión de la documentación clínica y a reforzar la detección precoz de posibles señales de alerta.

Historia clínica

Una vez validada por el profesional, la información se integra de manera inmediata en la historia clínica del paciente. Este proceso garantiza un flujo bidireccional y en tiempo real entre la atención domiciliaria y la hospitalaria, facilitando una visión clínica compartida y continua. Así, se reduce la carga administrativa de los equipos y se optimiza el tiempo dedicado directamente a la atención del paciente.

El proyecto ha recibido el apoyo del Instituto de Salud Carlos III, en el marco de la convocatoria de los Fondos de Investigación Sanitaria (FIS) del Ministerio de Sanidad. Esta financiación, una de las más prestigiosas en el ámbito de la investigación sanitaria estatal, permitirá acelerar la implantación de la tecnología en el servicio de Atención Domiciliaria de la Corporación.

Además, la iniciativa se convierte en uno de los seis proyectos del Instituto de Investigación Biomédica de Girona (IDIBGI) que han obtenido financiación en esta convocatoria.