Catalunya, la comunidad donde más médicos piden ayuda por trastornos mentales o adicciones

En la misma semana en la que los facultativos protagonizan una huelga y salen a las calles reclamando mejoras en sus condiciones laborales, la Organización Médica Colegial (OMC) ha presentado el balance del Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), que nació en Barcelona en 1998 para atender a profesionales con problemas de salud mental o adicciones. Precisamente Catalunya, con 515 profesionales atendidos y un 26,6 % del total, es la comunidad que en los años analizados (2023 y 2024) ha reportado más nuevos casos de facultativos que buscan ayuda. Lo positivo, son menos que años antes. Si se habla de perfiles, sobresale el de una mujer, menor de 50 años y médico en un centro de salud urbano como la más vulnerable. En total, en España, han sido 1993 los profesionales que han reclamado atención, el mayor número de la historia del programa.

Desde su fundación el programa de la OMC ha atendido a 10.000 profesionales. Así se refleja en el Informe de actividades presentado este jueves en Alicante durante XI Congreso Nacional y II Encuentro Internacional del PAIME, un recurso sanitario único en España, concebido "para garantizar la buena praxis médica y, en última instancia, la seguridad del paciente". Este año, remarca la corporación, se presentan los datos en un contexto marcado por la sobrecarga asistencial y la necesidad de mejoras de las condiciones de los facultativos.

Nuevos casos

En rueda de prensa, la doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC y coordinadora nacional del PAIME, ha dado a conocer los principales datos del informe. En la distribución por comunidades del número de casos nuevos que acceden al programa, destaca Catalunya, con ese 26,6 %. Un porcentaje menor al de los últimos años analizados (2021-2022) cuando fueron 615 los médicos que solicitaron ayuda (35,9% del total). Tras Catalunya, en el nuevo informe figuran Madrid (380 médicos atendidos y un 19,7% del total); Andalucía (269 y un 13,9%) o País Vasco (138 y 7,1%).

Por diagnósticos clínicos, un 28% de los médicos consultaron por trastornos adaptativos; un 24% por trastornos del estado del ánimo o un 21% por ansiedad

El documento revela que los trastornos mentales continúan siendo el principal motivo de consulta, representando el 84,9% de los casos. En el caso de las drogas, el porcentaje desciende al 6,4%. Por diagnósticos clínicos, un 28% de los médicos consultaron por trastornos adaptativos; un 24% por trastornos del estado del ánimo o un 21% por ansiedad.

Médico del centro de salud

El informe también describe el perfil medio del profesional que solicita ayuda a la Fundación para la Protección Social que desarrolla el PAIME. Se trata de mujeres (67%), menores de 50 años, especialistas en Medicina de Familia y Comunitaria, integradas en el sistema público y procedentes de ámbitos urbanos. El perfil no varía respecto a ediciones anteriores.

Nuevos casos de médicos que piden ayuda por comunidades Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Por especialidades, Medicina de Familia se lleva la peor parte. Un 43,94% de los médicos que contactaron con el PAIME trabajan en centros de salud, mientras que un 25,20%, son de otras especialidades, desde Alergología hasta Oftalmología, pasando por radioterapia. Pediatras, psiquiatras, médicos internos o urgenciólogos, también destacan a la hora de pedir ayuda. Si se habla de edad, son los médicos de 31 a 40 años los que más consultas piden (un 26,7% de los colegiados), pero a la OMC le preocupa un dato destacado: son cada vez más los menores de 30 que solicitan consulta.

Además, de quienes acuden al PAIME un 85% son médicos españoles y un 15% extracomunitarios, con los venezolanos y los colombianos por delante. El 83% de esos profesionales trabajan en la sanidad pública y un 88% en ámbitos urbanos.

Contratos terapéuticos

Uno de los datos más destacados del informe es el incremento de un 20% de los contratos terapéuticos. En los dos últimos años analizados, se han formalizado 405 nuevos contratos que se aplican a médicos cuyo estado requiere un seguimiento más estrecho. Se trata de una herramienta para garantizar su recuperación y la seguridad en la práctica clínica. Actualmente, 533 profesionales mantienen un contrato terapéutico activo, la cifra más alta desde la puesta en marcha del programa en 1998.

Para la coordinadora nacional del PAIME, la doctora Isabel Moya, el incremento de profesionales atendidos "refleja la creciente complejidad de los casos y una mayor sensibilidad por parte de la red para acompañar al médico enfermo y garantizar su buena praxis". La parte positiva es que existe un alto porcentaje de altas y recuperaciones. Según los datos del último informe el 71% recibe el alta terapéutica directamente y un 28%, un alta administrativa.

Apoyo a la huelga

Sobre el informe han hablado en rueda de prensa el doctor Tomás Cobo, presidente de la OMC; Hermann Fco. Schwarz, presidente del Colegio de Médicos de Alicante, y la doctora M.ª Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC y coordinadora nacional del PAIME. "Cuidar al que cuida", es el lema de un programa que ha dicho el doctor Schwarz es cada vez más necesario. Los representantes de la OMC han aprovechado para apoyar las movilizaciones de sus compañeros en huelga, muy relacionadas, han dicho, con su bienestar emocional.

Protesta de los médicos catalanes (archivo) / EPC

El PAIME ofrece, además de atención ambulatoria y hospitalaria especializada, un mecanismo de protección para el propio sistema sanitario y garantiza que los médicos puedan recibir ayuda segura, confidencial y orientada a recuperar su plena capacidad profesional. El programa invierte cada año más 2,5 millones de euros una cifra que incluye consultas, ingresos, seguimiento, derivaciones y atención integral.