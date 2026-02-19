Benzodiacepinas, cannabis y cocaína: las consultas por adicciones se duplican entre los médicos

Aunque el porcentaje "es pequeño", se observa un aumento de las adicciones a sustancias (más allá del alcohol) en los médicos atendidos por el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo (PAIME), con datos que ha presentado este jueves la Organización Médica Colegial (OMC). La mayoría de las consultas son por trastornos mentales pero según ha dicho la doctora María Isabel Moya, vicepresidenta primera de la OMC y coordinadora nacional del PAIME, existe ese porcentaje de facultativos que acuden por adicciones a drogas: un 6,4% y es ahí donde el nuevo informe ha visto que, en el periodo analizado (2023-2024), las consultas por el consumo de benzodiazepinas y análogos, cannabis y cocaína se han duplicado.

Con los datos del informe, en España, han sido 1993 los nuevos casos de profesionales que han reclamado atención, el mayor número de la historia del programa, en el PAIME. Del total, casi un 85% ha sido por trastornos mentales; el mencionado 6,4% por drogas; un 4,8 % por patología dual -la coexistencia simultánea de un trastorno por consumo de sustancias (adicción con o sin sustancia) y otro mental (como depresión, ansiedad, esquizofrenia o trastorno de personalidad)- y un 3,9 % ha pedido ayuda por alcoholismo.

Más consultas

En porcentajes, respecto al periodo de 2021-2022, las consultas por salud mental se mantienen igual. En alcoholismo han disminuido: del 5,6% han pasado al 3,9%; en patología dual también, se ha pasado del 6,5% al 4,8%, pero en el caso de las consultas por adicciones a otras sustancias, en el periodo que se ha analizado, se han duplicado, pasando del 3,0% al 6,4% en los dos últimos años analizados.

Entre quienes aconsejan o inducen al profesional para acudir al PAIME figuran los colegas (28,8%) o un psiquiatra (21%)

En la rueda de prensa en la que se presentaron los datos, la doctora Moya también ha explicado que un 67,04 % de los médicos acuden en busca de ayuda de forma voluntaria; un 31,8 % de forma voluntaria inducida; un 0,9 a través de una comunicación confidencial y, finalmente, un 0,2% por una denuncia formal. Entre quienes aconsejan o inducen al profesional para acudir al PAIME figuran los colegas (28,8%), un psiquiatra (21%) u otros (19,2%) entre los que destacan un inspector médico, su propio colegio o un abogado.

El documento también destaca que han aumentado los casos complejos (un 20,6 % en 2024). En la mitad de esos casos, existe riesgo de mala praxis; en un 39,4% hay conflictos en el entorno laboral y hay un 10% de profesionales que, por esas circunstancias, ha cambiado de puesto de trabajo. Del total de casos atendidos por el programa, un 7,5 % de los médicos ha necesitado ingreso hospitalario con una estancia media (2024) de más de un mes. Un alto porcentaje de esos profesionales ha ingresado en la Clínica Galatea, en Barcelona.