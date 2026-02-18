Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Satse pide reformular el objetivo sobre bajas laborales porque no resuelve "el problema de fondo"

Las bajas laborales se doblan en Catalunya en 10 años por el auge de los casos de salud mental y el tapón de las listas de espera

Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá la espera en pruebas diagnósticas

Un CAP de Barcelona.

Un CAP de Barcelona. / MANU MITRU

Satse Catalunya ha pedido reformular el indicador de alcance del objetivo de CatSalut basado en el porcentaje de bajas laborales catalogadas como óptimas porque no resuelve "el problema de fondo", que entiende que es la falta de personal para dar salida a las listas de espera para acceder a pruebas diagnósticas.

El sindicato reclama invertir más en plantilla para garantizar agilidad en las pruebas y así reducir el tiempo de baja de manera "efectiva, segura y humana", informa en un comunicado de este miércoles.

Satse alerta de que el indicador focaliza el problema en la duración de la baja, pero "no en los motivos que la alargan", especialmente en patologías osteomusculares y de salud mental.

La secretaria autonómica de Satse Catalunya, Annabel Torres, ha asegurado que la mayoría de estas patologías se prolongan porque los pacientes esperan un diagnóstico: "El problema no es la baja, es la lista de espera".

La organización pide a la Conselleria de Salut que deje de abordar el problema "con mecanismos administrativos basados en porcentajes" y apueste por ampliar plantillas de enfermería, matronas, fisioterapia y profesionales especializados tanto en el ICS como en el conjunto del Siscat.

