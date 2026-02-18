Mónica García afirma que la nueva ley de gestión pública no pone en riesgo el modelo catalán de salud", sino que "lo protege"

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado este miércoles que "la Ley de Gestión Pública no pone en riesgo el modelo catalán", sino que "lo protege". "El sistema sanitario catalán es uno de los grandes activos del Sistema Nacional de Salud (SNS)", ha señalado la ministra en la sesión ordinaria de control al Gobierno celebrada en el Congreso de los Diputados donde ha subrayado que existen "algunas cosas" en las que es "pionero".

Todo ello, ha indicado, "con todas las deficiencias y todas las debilidades que compartimos en todos los sistemas sanitarios europeos", ha matizado la ministra. Interpelada por la diputada Pilar Calvo, del Grupo Parlamentario Junts per Catalunya, la ministra ha insistido que la ley de Gestión Pública, cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros el 10 de febrero, "protege al sistema catalán de las manos depredadoras y privatizadoras del PP".

Consorcios y conciertos

García ha destacado el trabajo sanitario catalán "en innovación, en investigación, en investigación traslacional, en terapias avanzadas, en innovación en gestión, en un montón de cosas en las que dentro del Consejo Interterritorial somos capaces de poner en común". Es "un espejo en el que mirarnos", ha indicado, tras lo que ha afirmado que decir que este está privatizado son "falacias".

El sistema sanitario catalán "tiene consorcios y conciertos, todos con entidades públicas o con entidades sin ánimo de lucro", ha proseguido García, que ha subrayado que "no es el modelo de Quirón, no es el modelo del Partido Popular". "No es el modelo de los audios obscenos que oímos hace poco diciendo un CEO que iba a manipular las listas de espera para hacer caja", ha zanjado.

El objetivo de la nueva ley, ha enfatizado la titular de Sanidad, es "poner coto a esos audios obscenos" y proteger al sistema catalán "de los 'Quirones' de turno". Por contra, ha remarcado que lo que busca el modelo de salud de Catalunya es "mejorar la sanidad y la salud de la gente".

Gestión pública

El 10 de febrero, el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Sanidad, aprobaba el anteproyecto de Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud (SNS). El objetivo es garantizar la prioridad de la gestión pública en la organización, provisión y administración de los servicios sanitarios.

El anteproyecto de ley sustituirá a la norma de 1997, aprobada durante el Gobierno de José María Aznar, y que abrió la puerta a la privatización sanitaria con modelos como el de Ribera Salud o el de Quirón en Madrid. Busca poner freno a la privatización poniendo requisitos extra para externalizar la gestión de hospitales públicos y estableciendo mecanismos extra de control.

El alcance de la ley será desigual según la comunidad autónoma, ya que el recurso a fórmulas de gestión privada dentro del sistema público no está igualmente extendido en todo el territorio. El mayor impacto se concentrará en aquellas autonomías que han apostado de forma más intensa por modelos de concesión y externalización de hospitales y servicios sanitarios, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana.

Las concesiones

En cambio, en comunidades como Catalunya o Andalucía, donde la gestión sanitaria es mayoritariamente pública y el peso de este tipo de modelos es menor, los efectos de la norma serán más limitados, aunque el Gobierno insiste en que la ley fija un marco común para evitar futuras privatizaciones y reforzar la gestión pública del sistema en todo el Estado.

La normativa "establece de forma inequívoca que la gestión pública directa es la forma preferente de gestión" dijo la ministra cuando presentó la norma. En su intervención, ya aclaró que, la ley "no va contra fórmulas que no tienen ánimo de lucro, ni otras fórmulas que tenemos en nuestro país que tienen unos modelos de colaboración público-privada que son sanos. Esta ley va a ponerle coto a esos modelos de colaboración público-privada que han retraído recursos de la pública para engrosar las carteras de unas cuantas empresas".