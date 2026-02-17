Los neumólogos alertan de que la apnea del sueño aumenta el riesgo de cáncer de pulmón y de mama

La Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR) advierte este martes de que la apnea obstructiva del sueño (AOS) aumenta el riesgo de padecer cáncer de pulmón y de mama y de que la CPAP (Presión Positiva Continua en las Vías Respiratorias), un dispositivo médico que es el tratamiento de elección para muchos de estos casos, podría tener un efecto protector frente al desarrollo de cáncer, aunque "se requieren más investigaciones para confirmarlo".

La AOS, describe la sociedad médica, es un trastorno prevalente asociado con hipoxia intermitente, fragmentación del sueño e inflamación sistémica, factores que pueden influir en el desarrollo del cáncer. La asociación con el cáncer de pulmón y de mama se ha observado a través de un amplio estudio sueco, publicado en Sleep Medicine. Este estudio de cohortes retrospectivo contó con más de 82.000 participantes, un 13% de los cuales (10.668 en cifras absolutas) informaron de padecer AOS (lo que se conoce como apnea del sueño autoinformada).

Registro de cáncer

Los datos de cáncer se obtuvieron de los Registros de Cáncer de Suecia, que incluye 12 tipos de tumores. Durante 9 años de seguimiento, se detectaron un total de 4.030 casos nuevos de cáncer entre los participantes. Asimismo, se detectó que las personas con AOS autoinformada tienen un 1.78 veces más riesgo de desarrollar cáncer de pulmón, un riesgo aún mayor en el caso del adenocarcinoma de pulmón (2.16 veces mayor), y 1.39 veces más riesgo de tener un cáncer de mama.

Además, se observó "un efecto sinérgico entre tabaquismo y apnea del sueño" autoinformada en el desarrollo de cáncer pulmonar, ya que los participantes que reportaron sufrir apnea del sueño tenían 5.27 más riesgo de padecer cáncer de pulmón. El estudio, señala SEPAR, sugiere que la apnea del sueño autoinformada podría ser un marcador de riesgo aumentado para el cáncer, especialmente en pulmón y mama.

Estrategias de prevención

La fuerte interacción con el tabaquismo resalta la necesidad de estrategias de prevención y monitoreo más específicas para las poblaciones en riesgo, advierten los neumólogos. Hasta hace poco no había biomarcadores específicos para estratificar a los pacientes con AOS y su mayor riesgo de muerte relacionada con cáncer, cuestión que ha examinado otro estudio multicéntrico español, publicado en Archivos de Bronconeumología, la revista científica de SEPAR, con Elena Díaz-García como primera firmante.

El estudio ha incluido a 684 pacientes, con cáncer (en especial de pulmón y melanoma) y sin cáncer, que se sometieron a estudios del sueño, y ha constatado que los niveles en sangre de dos biomarcadores inmunitarios son más altos en pacientes con AOS grave y que se asocian a una mayor agresividad tumoral y un mayor riesgo de mortalidad.

Los hallazgos apuntan a una posible vía fisiopatológica que conecta la hipoxemia (disminución anormal de los niveles de oxígeno en la sangre arterial) inducida por la apnea con la agresividad del cáncer.

La apnea del sueño provoca hipoxia intermitente, caracterizada por repetidos descensos en los niveles de oxígeno en sangre durante la noche al bloquearse las vías respiratorias. Este mismo estudio también ha visto que la hipoxia intermitente induce la sobreexpresión de estos biomarcadores, que a su vez se asocian con mediadores inflamatorios y una disminución en la proliferación e infiltración de células T, lo que sugiere una supresión inmunológica. Los hallazgos apuntan a una posible vía fisiopatológica que conecta la hipoxemia (disminución anormal de los niveles de oxígeno en la sangre arterial) inducida por la AOS con la agresividad del cáncer.

Hallazgos científicos

Estos hallazgos científicos se suman a otros previos. Isaac Almendros ha sido uno de los primeros investigadores en establecer experimentalmente la relación entre AOS y cáncer, apunta SEPAR. En particular, cita factores como la mala calidad del sueño, la propia AOS, el insomnio, el cronotipo vespertino (personas con tendencia a estar más activas por la tarde y de noche), y el trabajo nocturno están asociados con un mayor riesgo de cáncer de pulmón.

Además, añaden los especialistas, existen teorías sobre los mecanismos biológicos detrás de estas asociaciones, como la desregulación inmunitaria, las alteraciones metabólicas, la reducción de melatonina y el aumento de inflamación.

Los tratamientos

Aunque la evidencia sobre "la reversibilidad de estos efectos no es concluyente", los tratamientos para mejorar la calidad del sueño podrían reducir el riesgo de cáncer y mejorar la supervivencia, se añade. Se sugieren más investigaciones, especialmente ensayos clínicos y estudios epidemiológicos a gran escala, para confirmar las relaciones causales y evaluar los tratamientos más efectivos.

SEPAR explica que el tratamiento principal para la AOS es la CPAP, pero su impacto en la reducción del riesgo de cáncer ha sido poco estudiado. Cita tres estudios de cohorte de Francia, España y Canadá. El análisis de todos los estudios mostró que las personas que usan los dispositivos médicos podrían tener un riesgo ligeramente menor de desarrollar cáncer.