El Barça estudia la epigenética de los futbolistas para entender el riesgo de lesiones en el fútbol de élite

El Barça Innovation Hub y el Clínic-IDIBAPS han publicado un artículo científico que analiza el epigenoma de los jugadores y jugadoras de los primeros equipos de fútbol del Futbol Club Barcelona. El estudio, liderado por Gil Rodas, médico del Futbol Club Barcelona y responsable de la Unidad de Medicina del Deporte del Hospital Clínic-Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, e Iñaki Martin-Subero, investigador ICREA y jefe del grupo de investigación del IDIBAPS Epigenómica biomédica, analiza cómo la metilación del ADN —un biomarcador epigenético que refleja cómo el cuerpo responde al entorno y al esfuerzo físico— se relaciona con el riesgo de lesión y con el reloj biológico en el contexto del fútbol profesional.

El trabajo, publicado recientemente en la revista 'Scientific Reports', analiza por primera vez el epigenoma de muestras de sangre de 74 futbolistas de los equipos masculino y femenino de primera división del FCB. El estudio explora si existen “firmas biológicas” que ayuden a entender por qué algunos deportistas sufren más lesiones que otros y cómo la práctica de deporte de élite puede influir en la edad biológica.

Huella epigenética

El epigenoma se define como un interruptor que activa o inactiva los genes, y puede ser modificado por el estilo de vida. Raúl Fernández Pérez, primer autor del estudio, explica: "La epigenética es una herramienta muy poderosa para comprender mejor cómo el deporte profesional afecta a las células a nivel molecular".

Gracias a la exhaustiva recogida de datos sobre lesiones de los jugadores del FCB —con muestras anonimizadas para garantizar la protección de la información—, los investigadores han podido identificar futbolistas con más o menos tendencia a lesionarse. Al comparar la metilación de estos dos grupos con diferentes historiales de lesiones, se encontraron diferencias epigenéticas.

Aunque globalmente las diferencias entre jugadores con mayor y menor tendencia a lesionarse son sutiles, el estudio ha identificado más de 1.000 regiones del ADN donde los patrones de metilación cambian de forma consistente entre ambos grupos. Gil Rodas declara: "La identificación de una firma epigenética asociada al riesgo de lesiones es importante, ya que nos permitirá ajustar aspectos de carga física, alimentación y estilo de vida para poder prevenirlas y que los jugadores desarrollen su máximo potencial".

El deporte de élite

El equipo investigador también utilizó varios "relojes epigenéticos" distintos para calcular la edad biológica, un indicador de estrés celular que no siempre coincide con la edad cronológica.

Un hallazgo relevante es que los jugadores mostraron mayor aceleración de la edad biológica que las jugadoras, lo cual coincide con observaciones previas en la población general. Sin embargo, Iñaki Martin-Subero aclara: "En este caso, las diferencias entre hombres y mujeres se observaron en un contexto de deportistas con muy buena salud y con condiciones de vida altamente controladas. Las diferencias en la edad epigenética eran especialmente llamativas, y pensamos que se pueden asociar a los altos niveles de profesionalización y estrés asociado al fútbol masculino en comparación al femenino".

Además, las personas con mayor "edad epigenética" presentaban cambios extensos en la metilación del ADN, muchos de ellos relacionados con funciones de matriz extracelular y citoesqueleto —componentes fundamentales del músculo y los tejidos conectivos.

El estudio ha sido posible gracias a la estrecha colaboración entre el Departamento Médico del FC Barcelona, el Barça Innovation Hub y el Clínic-IDIBAPS, cuyo biobanco se ha encargado del procesamiento y almacenamiento de las muestras de sangre de los deportistas, así como de su análisis epigenético por parte del equipo de Iñaki Martin-Subero.