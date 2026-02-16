La Unió Catalana d'Hospitals celebra su 50 aniversario y pone en valor el estado del bienestar

La Unió Catalana de Hospitales, la principal asociación de entidades sanitarias y sociales en Catalunya, conocida como La Unió, ha celebrado su 50 aniversario con un acto en el que ha puesto en valor el estado del bienestar y ha destacado su papel en la construcción del actual modelo sanitario catalán. El acto, celebrado este lunes en el Palau de la Música Catalana de Barcelona, ha servido para rememorar la historia de la asociación y destacar la contribución social y sanitaria realizada.

En este sentido, La Unió ha entregado un reconocimiento a las cinco instituciones fundadoras: la Fundación Puigvert, el Instituto Pere Mata, el Hospital Sant Joan de Déu, el Hospital Clínic y el Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. En concreto, la Unió tuvo un papel fundamental en la construcción del modelo sanitario catalán, que se constituyó formalmente en 1990.

En el acto también se ha abordado el futuro de la asociación y se ha destacado que se tiene que afrontar de forma colectiva y poniendo al ciudadano en el centro del modelo sanitario. En este aspecto, el experto en innovación y transformación Genís Roca ha destacado la importancia del uso de los datos y de la tecnología para acercarse al ciudadano.

Por otro lado, el presidente de La Unió, Joan Maria Adserà, ha expresado su agradecimiento a todas las personas que han formado parte de la asociación en estos 50 años de historia. La Unió agrupa un centenar de instituciones sanitarias y sociales que buscan defender un modelo público basado en la autonomía de gestión y mejorar la salud y bienestar de las personas. "Tenemos un propósito: mejorar la vida de las personas desde el compromiso con las instituciones y con la sociedad", ha expuesto. Joan Maria Adserà también ha opinado que, frente a quines "ponen en cuestión el estado del bienestar", se necesitan organizaciones se atrevan a luchar y a soñar.

Al acto han asistido el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull; la consellera de Salud, Olga Pané, y la de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, entre otras personalidades. Josep Rull ha reconocido el papel clave de La Unió en la construcción del modelo sanitario catalán, que ha calificado de "excelente". También ha definido el humanismo como la raíz tanto del modelo sanitario como de la asociación. "Este valor es muy importante en una época donde existen políticas deshumanizantes y discursos de odio", ha opinado.