Las siamesas mauritanas unidas por el abdomen hacen vida normal dos años después de ser separadas en Sant Joan de Déu

Khadija y Cherive, las niñas de Mauritania que nacieron en octubre de 2023 unidas por el abdomen, hacen ahora vida normal en su país gracias a la cirugía de separación a la que se sometieron en el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona hace poco más de dos años. Como ha comprobado un equipo asistencial del centro desplazado a Nuakchot, la capital mauritana donde vive la familia, las niñas, que tienen dos años y cuatro meses, pesan 10 kilos y solo les queda una cicatriz en el abdomen como recuerdo de la intervención. “Hemos podido valorar a las niñas conjuntamente con el equipo del Hospital Mère et Enfant de Nuakchot y constatar su perfecto estado de salud, con un crecimiento y un desarrollo óptimos”, señala Ana Alarcón, jefa del Área de Recién Nacidos de Sant Joan de Déu.

Las gemelas nacieron el 8 de octubre de 2023 en Mauritania unidas por la parte superior del abdomen y con un único cordón umbilical. Ante la imposibilidad de separarlas en su país de origen, las autoridades sanitarias mauritanas se dirigieron a Sant Joan de Déu para pedir asesoramiento en el marco de este programa de cooperación internacional.

Una semana después del nacimiento de las niñas siamesas, el equipo médico de Sant Joan de Déu recibía unas imágenes enviadas desde Mauritania y valoraba que la separación era factible y podía llevarse a cabo en el centro barcelonés. Khadija y Cherive viajaron al Hospital Sant Joan de Déu y fueron tratadas gracias al programa solidario del hospital, llamado Cuida’m, que financia con donaciones privadas el tratamiento de niños procedentes de países de renta baja que presentan enfermedades graves, pero curables, y no pueden ser tratados en su país de origen.

Las pacientes fueron intervenidas el 8 de noviembre de 2023. La operación duró cinco horas y en ella participaron una veintena de profesionales: anestesiólogos, cirujanos, neonatólogos, enfermeras, auxiliares, ingenieros, bioingenieros y técnicos de imagen, entre otros. Previamente, se realizó una simulación con impresión 3D para garantizar el éxito de un procedimiento quirúrgico tan complejo. Tras la operación, Khadija y Cherive fueron trasladadas a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, se recuperaron rápidamente y pudieron regresar a su país pocos días después.

Programa solidario Cuida'm

Khadija y Cherive son dos de los 434 niños tratados por el programa solidario Cuida’m del Hospital Sant Joan de Déu desde su inicio en 2004. El objetivo de esta iniciativa es ofrecer una posibilidad de tratamiento médico-quirúrgico a niños y niñas sin recursos, de cualquier lugar del mundo, que no puedan encontrar una alternativa de atención médica en sus países de origen.

El programa cuenta con un gran número de donantes que financian los costes de las cirugías, la logística y la manutención, así como con el apoyo de los equipos clínicos del hospital que, de manera altruista, atienden a todos estos pequeños pacientes.