Salut defiende que incentivar a los CAP para que las bajas laborales no se alarguen reducirá tiempos de espera en pruebas diagnósticas

La Conselleria de Salut defiende que condicionar parte del presupuesto de los centros de atención primaria (CAP) a la duración de las bajas laborales que se concedan, medida que el departamento dirigido por Olga Pané prevé llevar a cabo, supone una "mejora en la gestión" de las mismas y no —como le han acusado— un recorte de su duración. El departamento defiende que no se trata de "incentivar" a los médicos o enfermeras para "reducir" la duración de las bajas (ni dar "altas precoces"), sino "hacer actuaciones para adecuar la duración a la realidad clínica del proceso".

Salut prevé dar incentivos económicos para que las bajas relacionadas con la salud mental y las lesiones osteomusculares no se alarguen más de lo debido y no exceda lo previsto por los manuales médicos, según avanzó Cadena Ser y ha confirmado EL PERIÓDICO. Estos incentivos, en principio, no afectarán al presupuesto base de los CAP pero sí puede suponer que cada centro perciba un fondo adicional que puede suponer alrededor de un 5% de los recursos.

La medida, incluida dentro del catálogo de objetivos que Salut pide cumplir este año para obtener la llamada contraprestación por resultados y que trascendió ayer, ha despertado el contundente rechazo de sindicatos, entidades sanitarias y grupos políticos como ERC, Comuns y la CUP, quienes registraron el pasado miércoles una petición de comparecencia de la consellera Pané para explicar la introducción de dichos objetivos.

Además, el Fòrum Català d'Atenció Primària (Focap) y la organización La Capçalera alertaron en un comunicado de que la medida "atenta contra la confianza social de las personas en sus profesionales referentes de atención primaria" y, aseguran, supone una vulneración de los derechos de los trabajadores al hecho de que su baja sea valorada bajo criterios de necesidad.

"Garantizar" el tiempo

Sin embargo, la conselleria niega estas acusaciones. "El objetivo principal es garantizar que las bajas médicas duren el tiempo que realmente necesitan: ni más ni menos. No se trata de recortar las bajas ni su duración, sino de evitar que se alarguen innecesariamente por problemas organizativos, retrasos en pruebas o dificultades de acceso a los especialistas", ha dicho el departamento en un comunicado.

Salut defiende que esta medida, por polémica que resulte, pretende "reforzar la atención primaria, agilizar los diagnósticos, facilitar el acceso a pruebas y mejorar la coordinación entre servicios, para que los pacientes puedan recibir una atención más rápida y resolutiva". Y asegura que, si se ha apostado concretamente por las patologías de salud mental y las osteoarticulares es porque "son las que acumulan más días de baja en Catalunya".

"En cuanto a los diagnósticos de patologías osteoarticulares, el convenio firmado con el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) pone a disposición del sistema de salud catalán los dispositivos de las mutuas para mejorar los tiempos de espera, sin coste para el sistema público. El uso de estos dispositivos requiere el acuerdo del paciente. Son problemas muy frecuentes en la población trabajadora y que, si no se abordan a tiempo, tienen un riesgo elevado de cronificarse", esgrime la conselleria.

"Pruebas pendientes"

Según el departamento, cuando después de 45 días aún hay pruebas pendientes y tratamientos no iniciados, se revisada el caso para buscar alternativas y evitar que la situación se alargue innecesariamente". "El objetivo es intervenir antes de que el problema se haga crónico", justifica.

Así, siempre según Salut, esos incentivos económicos no irán dirigidos a los bolsillos de los sanitarios que den las bajas, sino a los equipos asistenciales y a los centros para que puedan "mejorar" sus procesos, entre ellos, "reforzar circuitos, agilizar pruebas, mejorar la coordinación o implementar herramientas de seguimiento", entre otros.

Salut asegura que esta propuesta, elaborada con las direcciones de los equipos de atención primaria, se irá implantando una vez haya sido validada y una vez sus circuitos de actuación hayan sido definidos. "Se trata de una estrategia para mejorar la atención a los pacientes, reducir esperas innecesarias y evitar bajas prolongadas por causas evitables, siempre desde un enfoque clínico y asistencial", concluye el departamento en un comunicado.