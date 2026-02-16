Nieves Salinas, redactora de EL PERIÓDICO, se alza con el Premio Periodístico de la Sociedad Española de Medicina Estética

Desde la desarticulación de organizaciones criminales relacionadas con la medicina estética hasta cómo proteger al paciente de la mala praxis en la era de la desinformación. "Por reflejar el complicado escenario que viven médicos y pacientes", la periodista de EL PERIÓDICO Nieves Salinas ha recibido el VI Premio de Periodismo Profesor Juan Ramón Zaragoza de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME).

El artículo 'Del 'bótox party' a los labios rusos: los médicos alertan de "un nuevo tipo de delincuencia" que comercia con productos estéticos del mercado negro', publicado en EL PERIÓDICO el 5 de febrero de 2025, ha sido elegido por unanimidad del jurado "como el que mejor ha contribuido a informar sobre la medicina estética".

La sociedad médica premia cada año el trabajo periodístico publicado en prensa, radio o televisión que mejor ha contribuido a informar sobre la medicina estética

La entrega del galardón ha tenido lugar durante la 41ª edición del Congreso Nacional de Medicina Estética de la SEME, que congregó en Málaga a más de 4.000 médicos del 12 al 14 de febrero de 2026. Salinas recibió el premio de manos de Sergio Fernández, vicepresidente segundo de la sociedad médica.

Trayectoria

Nieves Salinas pertenece a la redacción de EL PERIÓDICO, a la que se incorporó desde El Periódico de España, tras formar parte de su equipo fundador. Anteriormente, había trabajado en distintos medios digitales como responsable de la información sociosanitaria. Gran parte de su trayectoria profesional la desarrolló en la revista 'Interviú'. Como reportera, se especializó en temas de investigación, siempre desde la perspectiva social.

En su andadura laboral, también ha sido ganadora de los premios periodísticos Línea Directa (2012) con un reportaje acerca del Hospital Parapléjicos de Toledo; el Premio Periodístico Albarelo del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña (2016); y el Premio José Navarro Cáceres de Información Sanitaria Odontoestomatológica (2022), que otorga el Consejo General de Dentistas.

Acceso a la radioterapia

En 2023 recibió el I Premio a la Comunicación en Obesidad de la Sociedad Española de Obesidad (SEEDO), y en febrero de 2024, el Primer Premio Periodístico de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. En este caso, la sociedad científica destacó cómo el trabajo de Salinas dibujaba "el mapa de aceleradores en España y analiza el acceso a la radioterapia en nuestro país".

En febrero de 2025 resultó ganadora de un accésit en la primera convocatoria del Premio de Periodismo de la SEDAR (Sociedad Española de Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor) por el reportaje 'El azote del intrusismo preocupa a los anestesistas'.