La huelga de médicos pierde fuelle en una nueva semana de movilizaciones
En Catalunya, el paro lo han secundado el 6,2% de los facultativos, según la Conselleria de Salut y un 39 %, según el sindicato médico
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha estimado en el 1% el seguimiento en los hospitales, mientras en Galicia ha sido del 16,8% en el conjunto de la sanidad
Huelga de médicos, hoy en directo: servicios mínimos y última hora de las protestas en Catalunya y resto de España
"¡Paciente, escucha!, esta es tu lucha". Es uno de los gritos que se han escuchado en la primera jornada de la huelga nacional de médicos que, en algunas comunidades, se alargará durante toda la semana. Paros que se sucederán, de forma intermitente, hasta el mes de junio y que, con los primeros datos oficiales de este 16, parecen no haber tenido un seguimiento destacado. Al menos en algunas comunidades. En Catalunya, donde se han convocado paros este lunes 16 y el viernes 20, la huelga la han secundado el 6,2% de los facultativos, según la Conselleria de Salut y un 39% de los médicos catalanes, según Metges de Catalunya.
La consejera madrileña de Sanidad, Fátima Matute, ha estimado, por su parte, en el 1% el seguimiento en los hospitales de la comunidad mientras que según los datos facilitados por el Servizo Galego de Saúde (Sergas), la participación durante el turno de mañana ha sido mayor en la región: del 16,8% en el conjunto de la sanidad gallega, más alta en hospitales (21,1%) que en la Atención Primaria, donde se queda en el 5,9%.
Esta misma mañana, durante su intervención con motivo de una visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pedía a la ministra de Sanidad, Mónica García, sentarse a negociar con los sindicatos médicos para lograr un acuerdo que desconvoque el paro.
Movilizaciones
Se trata de la cuarta huelga médica convocada en menos de un año en contra del Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha pactado con los sindicatos generalistas y que marcará las condiciones laborales de toda la plantilla del Sistema Nacional de Salud, 786.747 profesionales de todas las categorías, de los que más de 176.000 son médicos.
El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria. Acuerdo que los médicos siempre han rechazado.
Precisamente a ese acuerdo se remite la titular de Sanidad, Mónica García, cuando explica, y así lo ha hecho en incontables ocasiones en los últimos meses, que es un texto complejo y las organizaciones firmantes "representan a todos los profesionales del sistema", incluido los médicos, dado que también forman parte de sus afiliados. Considera que un estatuto propio para los médicos sería discriminatorio respecto a esos otros profesionales.
Servicios mínimos
El Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), se ha quejado de los servicios mínimos impuestos por las comunidades que consideran "abusivos". A nivel general, los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales.
A lo largo de los días de huelga, se sucederán las concentraciones en distintos puntos del país frente a hospitales o centros de salud. Además de esta primera semana de febrero, el calendario contempla paros del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.
