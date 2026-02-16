Baile de cifras y seguimiento desigual en la nueva de huelga de médicos

"¡Paciente, escucha!, esta es tu lucha". Es uno de los gritos que se han escuchado en la primera jornada de la huelga nacional de médicos que, en algunas comunidades, se alargará durante toda la semana. Paros que se sucederán, de forma intermitente, hasta el mes de junio y que, con los primeros datos oficiales de este 16, parecen no haber tenido un seguimiento destacado. Al menos en algunas comunidades. En Catalunya, donde se han convocado paros este lunes 16 y el viernes 20, la huelga la han secundado el 6,2% de los facultativos, según la Conselleria de Salut y un 39% de los médicos catalanes, según Metges de Catalunya.

El baile de cifras, como ya ocurrió en otras ocasiones, vuelve a ser habitual según las aporten consejerías o sindicatos. El seguimiento, también ha sido dispar por comunidades. En una primera valoración, la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), que forma parte del Comité de Huelga, ha mostrado "su satisfacción" por unas cifras que rondan el 90% de seguimiento estimado en atención hospitalaria y un 85% en Atención Primaria como media entre todas las comunidades autónomas.

Turno de mañana

El sindicato médico madrileño Amyts, por su lado, ha cifrado en un 65-75% el seguimiento en la región en la primera jornada de paros, mientras que la Consejería de Sanidad ha apuntado a un 10-15% en el turno de mañana. En Galicia, con datos del Servizo Galego de Saúde (Sergas), la participación durante el turno de mañana ha sido del 16,8% en el conjunto de la sanidad, más alta en hospitales (21,1%) que en la Atención Primaria, donde se queda en el 5,9%.

El Servicio Extremeño de Salud (SES), por su parte, ha cifrado en un 18,77 % el seguimiento de la huelga y el Servicio Aragonés de Salud ha situado en el 13,5% el seguimiento y los sindicatos médicos -CESM Aragón y FASAMET- han subrayado el "total respaldo" de los profesionales.

En Castilla y León, el 20% de los médicos han secundado la huelga durante el turno de mañana, según los datos facilitados por la Gerencia Regional de Salud (SACYL) en las once áreas de salud de la comunidad, mientras que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha cifrado en un 24,74% el seguimiento de la primera jornada. Sin embargo, el Sindicato Médico Andaluz ha cifrado en más de un 50% de la plantilla el seguimiento de la huelga médica en Andalucía.

Éxito según los sindicatos

Los datos suponen, a juicio de CESM, "un importante éxito de seguimiento", teniendo en cuenta que se han establecido unos "servicios mínimos abusivos" que exigen aproximadamente un 75% de efectivos en servicios no esenciales y un 100% en los esenciales, cuando en otros momentos como puede ser el periodo de vacaciones las plantillas funcionan al 40% en servicios no esenciales. Por este motivo, indican, hay comunidades que han recurrido a la vía judicial para denunciar esta imposición de "servicios mínimos abusivos", superiores incluso a los fijados para la huelga que se convocó el pasado mes de diciembre.

Desde CESM, y ante los cuatro días de paro que quedan por delante, se ha querido trasladar un mensaje a los pacientes, a los "que pide disculpas por las molestias que esta huelga pueda ocasionar, recordando que lo que se está reclamando es que los profesionales puedan seguir ejerciendo en las mejores condiciones laborales posibles y que la sanidad siga pudiendo ofrecer la calidad asistencial que la población reclama cuando acude al Sistema Nacional de Salud, que no puede permitirse seguir perdiendo más efectivos por el maltrato institucional que reciben desde hace años".

"Balones fuera"

Esta misma mañana, durante su intervención con motivo de una visita al Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería, el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pedía a la ministra de Sanidad, Mónica García, sentarse a negociar con los sindicatos médicos para lograr un acuerdo que desconvoque el paro.

En un post en su cuenta de Twitter, García ha respondido señalado que "la mano siempre está tendida para el diálogo, para el acuerdo y para mejorar la sanidad andaluza. Pero no eche balones fuera ni oculte sus prioridades". La ministra asegura que se ha sentado en "más de 20 ocasiones con los sindicatos médicos".

Movilizaciones

Se trata de la cuarta huelga médica convocada en menos de un año en contra del Estatuto Marco que el Ministerio de Sanidad ha pactado con los sindicatos generalistas y que marcará las condiciones laborales de toda la plantilla del Sistema Nacional de Salud, 786.747 profesionales de todas las categorías, de los que más de 176.000 son médicos.

El pasado 26 de enero, Sanidad y los sindicatos SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CSIF anunciaron que habían alcanzado un acuerdo para aprobar el texto del anteproyecto de ley de Estatuto Marco, que ahora deberá pasar por el Consejo de Ministros y continuar con su tramitación parlamentaria. Acuerdo que los médicos siempre han rechazado.

Precisamente a ese acuerdo se remite la titular de Sanidad, Mónica García, cuando explica, y así lo ha hecho en incontables ocasiones en los últimos meses, que es un texto complejo y las organizaciones firmantes "representan a todos los profesionales del sistema", incluido los médicos, dado que también forman parte de sus afiliados. Considera que un estatuto propio para los médicos sería discriminatorio respecto a esos otros profesionales.

Servicios mínimos

El Comité de Huelga, formado por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O'MEGA), se ha quejado de los servicios mínimos impuestos por las comunidades que consideran "abusivos". A nivel general, los servicios mínimos garantizan urgencias y tratamientos vitales.

Concentración de médicos en Madrid / AMYTS

A lo largo de los días de huelga, se sucederán las concentraciones en distintos puntos del país frente a hospitales o centros de salud. Además de esta primera semana de febrero, el calendario contempla paros del 16 al 20 de marzo, del 27 al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio.