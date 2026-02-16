Parones en toda España
Servicios mínimos por la huelga de médicos en Catalunya: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada
Los médicos de Catalunya hacen una huelga este lunes 16 y el próximo viernes 20 de febrero para presionar a la Conselleria de Salut
Huelga de médicos, hoy en directo: última hora de las protestas
Metges de Catalunya convoca una huelga de facultativos el 16 y 20 de febrero para presionar a la Conselleria de Salut
¿Por qué los médicos hacen huelga? Del estatuto propio a la regulación de la jornada
Beatriz Pérez
Los médicos catalanes convocan una huelga propia para este lunes 16 y el próximo viernes 20 de febrero para presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané, como el fin de las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir períodos vacacionales. Estos son los servicios mínimos en la sanidad catalana, establecidos por el Departament de Treball, previstos para la semana que los días de la protesta.
La huelga convocada por Metges de Catalunya será del lunes 16 de febrero (a partir de las 8 horas) al 17 de febrero (hasta las 8 horas) y del 20 de febrero (a las 8 horas) al 21 de febrero (hasta las 8 horas).
En paralelo, la convocatoria de Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contempla paros del 16 al 20 de febrero (desde las 0:00 hasta las 23:59) y otros periodos posteriores.
En los hospitales del Siscat (la sanidad concertada) funcionarán con normalidad:
- Las urgencias: funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico.
- Las unidades especiales: ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital.
- La oncología: radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo.
- La cirugía: actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica.
- Los pacientes ya ingresados: se mantiene la atención asistencial sanitaria durante el ingreso.
Está garantizada la asistencia urgente en el horario habitual de cada centro (CAP con atención continuada/urgente, CUAP, PAC y PADES).
La dotación de la plantilla será del 25% el primer día; a partir del segundo día, un tercio. Si el dispositivo es unipersonal, se considera ya mínimo y debe prestarse con la asistencia normal prevista para ese dispositivo.
- Servicios farmacéuticos: se mantienen con el personal facultativo necesario en guardias y turnos de noche establecidos.
- Transporte sanitario: garantizado para todas las urgencias, y también para tratamientos oncológicos, diálisis y oxigenoterapia, además de traslados para pruebas urgentes según criterio facultativo.
- Coordinación de urgencias y emergencias médicas: funcionamiento normal.
- Resto de servicios: régimen de día festivo, a excepción de aquellos centros donde la plantilla en festivo sea igual que en laborable, que pasarán a 50%.
- Banc de Sang i Teixits (centros fijos y equipos móviles): 50% del servicio.
- Centros penitenciarios y centros educativos de justicia: servicio equivalente a día festivo.
- Atención telefónica de emergencias/urgencias: solo comunicaciones que deban gestionarse sin demora.
