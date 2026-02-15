Jordi Cubino, compositor y cantante: “El artista que en menos de tres años no domine la IA estará fuera del mercado”

Se presenta en el plató de El Periódico tranquilamente y con las manos en los bolsillos un artista y compositor reconocido internacionalmente, con estudios de grabación en Barcelona, Menorca y Londres y cuyo oficio, pasión y hobby confluyen en la música.

Pero… ¿Cuál es, exactamente, el trabajo de un productor musical? Pues para Jordi todo esto es coser y cantar: “A mí me llega una canción, que suele ser una maqueta, veo más o menos a la primera cómo la quiero arreglar porque me pongo en la piel del artista" (hace años Jordi fue cantante con el nombre de David Lyme); de manera que lo dirige en el estudio y gestiona al 50% entre lo psicológico y lo artístico de cómo quiere que suene el producto final.

Hemos hablado del futuro, porque con aplicaciones que hoy, en 2026, son capaces de producir una canción con un teléfono móvil, Jordi tiene claro que aquel músico o artista que en menos de tres años no se convierta en un especialista en inteligencia artificial estará fuera del mercado. “Y no sólo me refiero a la música, sino a todo lo audiovisual; televisión, publicidad, etc. Eso sí: ha de ser una herramienta y de ninguna manera debe coartar la creatividad”. Bien, pues tendremos un difícil equilibrio para discernir la autoría de las creaciones audiovisuales.

La dedicación absoluta y actual para Jordi tiene un nombre: 'Eufòria', el concurso musical de TV3 del que Jordi es miembro del jurado. Pero ¿Cuánto cuesta preparar 'Eufória'? Para empezar, 'Eufòria' reúne a un equipo de 150 personas que sólo descansan los sábados. Cada lunes se reúnen seis personas para decidir el repertorio con tres semanas de antelación de cada gala.

Es decir, en la reunión del lunes día 1 se deciden las canciones de la gala del viernes 26. En esa reunión, se deciden los playbacks que se graban según el tono que tiene cada intérprete. Posteriormente, va la realización, ensayos, puesta en escena, coreografías…

Así ya sabemos que las dos horas que cada viernes vemos desde casa 'Eufòria' tienen una preparación… eufórica

