Los médicos catalanes presionan a Salut para acabar de una vez con las guardias de 24 horas

Los médicos catalanes harán una huelga propia los próximos lunes 16 y viernes 20 de febrero para presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané. Quieren, principalmente, acabar de una vez por todas con las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir periodos vacacionales. Y, por supuesto, un convenio médico propio, que sea vinculante entre la Administración y los representantes médicos (sindicatos y colegios profesionales), pero este último es un tema que depende del Ministerio de Sanidad. Por este estatuto propio, los médicos de toda España inician este lunes una semana de huelga.

El sindicato Metges de Catalunya hace suyas las demandas de médicos de toda España, que reclaman al Ministerio de Sanidad un convenio médico propio

Los médicos de toda España llevan meses movilizándose: rechazan de pleno el borrador de Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad, liderado por Mónica García. El comité de huelga (formado por sindicatos de distintas comunidades autónomas) anunció en enero una huelga de una semana al mes a partir de este 16 de febrero para seguir adelante con las movilizaciones contra este asunto.

El sindicato Metges de Catalunya (MC) —el mayoritario entre el colectivo catalán—, que forma parte del comité de huelga estatal, secunda pues los parones contra el Estatuto Marco. Pero, además, ha decidido organizar movilizaciones propias que apuntan directamente a la Conselleria de Salut y no solo al Ministerio de Sanidad. En España, las competencias en materia sanitaria están transferidas, esgrimen. Por eso consideran que está en las manos de Pané mejorar las condiciones del colectivo.

Sin "diálogo" con Salut

El sindicato denuncia que, en estos momentos, no existe ningún tipo de "diálogo" con Salut. La conselleria se ha negado a sentarse a negociar con MC. "El departamento se desentiende, dice que esto no va con él y que no le corresponde a él negociar", aseguran fuentes del sindicato catalán. "No se ha sentado a hablar con nosotros. Ni siquiera se presenta a la mesa de mediación convocada por la Conselleria de Treball. Salut no quiere saber nada de este conflicto", añaden.

Metges de Catalunya aseguran que aunque el Estatuto Marco fija guardias de 17 horas, en la práctica estas se alargan 24 horas

Metges de Catalunya quiere "acordar" temas con la conselleria para "limitar las sobrecargas de trabajo" y revisar la "planificación y sustitución de las plantillas". "Los médicos jóvenes no quieren hacer guardias de 24 horas. Hay un conflicto aquí y, como mínimo, queremos hablarlo", dice el sindicato.

El Estatuto Marco establece que el trabajo continuado no supere las 17 horas y que se garantice, igualmente, la atención al paciente 24 horas los siete días de la semana. La jornada de un médico solo puede llegar a 24 horas si hay un acuerdo con el trabajador. ¿Qué ocurre? Que como las competencias de sanidad están transferidas, cada comunidad se organiza como quiere y, asegura Metges de Catalunya, la "voluntariedad es relativa" porque, a la práctica, muchos médicos se ven obligados a hacer guardias de 24 horas.

La regulación de las jornadas, horarios y descansos del personal del servicio público de salud corresponde a las autonomías, no al ministerio, recuerda el sindicato, que insta a la consellera Pané a sentarse a negociar. Y también reclama, como sus homólogos en España, un convenio médico, esto es, un "espacio directo de negociación", que sea "vinculante", entre la Administración y los representantes de los facultativos (sindicatos y colegios médicos), donde negociar las cuestiones laborales.