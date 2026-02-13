Sanidad pública
Vall d'Hebron ensaya una terapia contra un cáncer infantil muy agresivo que reduce el tumor un 30% y prolonga la supervivencia
El tratamiento contra el neuroblastoma combina quimioterapia e inmunoterapia
Vall d'Hebron realiza el primer trasplante de cara del mundo con una donante fallecida por eutanasia: "Ya puedo tragar y hablar"
Un ensayo clínico liderado por el Hospital Universitari Vall d'Hebron, con la colaboración de la Universitat de Birmingham, ha demostrado el beneficio de combinar quimioterapia e inmunoterapia en pacientes con neuroblastoma en recaída o resistente al tratamiento.
Se trata de un cáncer pediátrico poco frecuente y muy agresivo que afecta aproximadamente a 90 niños cada año en España y representa cerca del 10% de los cánceres infantiles. El trabajo, enmarcado en el proyecto BEACON y publicado en el 'Journal of Clinical Oncology', ha revelado una reducción tumoral del 30,2 % y una supervivencia libre de progresión de 11 meses de media en los niños sometidos a esta terapia trabajada en este nuevo ensayo.
Los resultados abren la puerta a una nueva estrategia para combatir esta patología.
