Así impactará a la sanidad catalana la huelga de médicos de la siguiente semana: la primaria, al 25% y la actividad urgente, garantizada

Los médicos catalanes harán una huelga propia los próximos lunes 16 y viernes 20 de febrero para presionar directamente a la Conselleria de Salut y conseguir mejoras que, aseguran los facultativos, están en manos de la titular del departamento, Olga Pané, como el fin de las guardias de 24 horas, limitar la sobrecarga profesional y contratar a más profesionales para cubrir períodos vacacionales. Estos son los servicios mínimos en la sanidad catalana, establecidos por el Departament de Treball, previstos para la semana que viene.

¿Cuánto dura la huelga sanitaria? La huelga convocada por Metges de Catalunya será del lunes 16 de febrero (a partir de las 8 horas) al 17 de febrero (hasta las 8 horas) y del 20 de febrero (a las 8 horas) al 21 de febrero (hasta las 8 horas). En paralelo, la convocatoria de Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) contempla paros del 16 al 20 de febrero (desde las 0:00 hasta las 23:59) y otros periodos posteriores.

¿Qué atención está garantizada en los hospitales? En los hospitales del Siscat (la sanidad concertada) funcionarán con normalidad: Las urgencias: funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico.

funcionamiento normal (incluida observación) según criterio médico. Las unidades especiales: ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital.

ucis y similares, coronarias, hemodiálisis, neonatología, partos y también radioterapia/quimioterapia, además de otras unidades de urgencia vital. La oncología: radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo.

radioterapia y quimioterapia en situaciones urgentes o de necesidad vital; en otros casos, según criterio facultativo. La cirugía: actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica.

actividad inaplazable derivada de urgencias o casos graves (incluido pre y postoperatorio), según dirección médica. Los pacientes ya ingresados: se mantiene la atención asistencial sanitaria durante el ingreso.

¿Qué pasará en la primaria? Está garantizada la asistencia urgente en el horario habitual de cada centro (CAP con atención continuada/urgente, CUAP, PAC y PADES). La dotación de la plantilla será del 25% el primer día; a partir del segundo día, un tercio. Si el dispositivo es unipersonal, se considera ya mínimo y debe prestarse con la asistencia normal prevista para ese dispositivo.