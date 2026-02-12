El sarampión contagia más que el covid: una sola persona puede infectar a 18 sin vacunar

El sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas. ¿A qué se debe? En epidemiología, hay un indicador, denominado número básico de reproducción (R0), que sirve para contabilizar el número de "casos secundarios" (o contagios) que genera un "caso índice". "En el sarampión, el R0 más alta lo sitúa alrededor de 18. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos en un entorno donde la gente no está vacunada o no ha pasado la enfermedad, una persona con sarampión puede contagiar a hasta 18 personas", ilustra el epidemiólogo Joan Caylà.

Esta enfermedad infecciosa es, de hecho, más contagiosa que el covid-19. "Con el coronavirus, dependiendo de la cepa y el momento, la R0 fue muy alta en algún momento, pero nunca llegó a 18. Osciló entre 12 y 15, pero por debajo de 18", precisa Caylà, quien pone el foco en la "importancia" de vacunar a la población. "Si consiguiéramos que más gente estuviera vacunada, esta R0 podría estar en 1 o por debajo, lo que indicaría que una persona contagia como mucho a otra persona o menos. Y la infección se erradicaría", reflexiona. La tosferina también es muy contagiosa, pero no llega a los niveles del sarampión.

Pero, además, hay otros factores que hacen que sea tan contagiosa, como el hecho de que su transmisión aérea es muy eficiente (se expulsa al toser, estornudar, hablar o respirar, en gotitas finas y aerosoles) y permanece en el aire y en superficies durante un tiempo.

CASOS CONFIRMADOS DE SARAMPIÓN EN 2025

Antes de los síntomas

El sarampión tiene otro "hándicap": se puede transmitir antes de que la persona empiece a tener erupciones en la piel, que suelen aparecer a los tres días. Es decir, su periodo de infección es largo. "Antes de estos síntomas ya puede generar contagios", advierte este epidemiólogo, pues el sarampión "se multiplica rápidamente antes de que el sistema inmunitario pueda controlarlo". "Una persona infectada elimina microgotas en las que hay este virus. Y un contacto suyo podría contagiarse si no está vacunado o si no ha pasado el sarampión en el pasado", añade.

Aunque por lo general el sarampión no es una enfermedad grave, puede haber "algún caso" con "complicaciones severas", como encefalitis o neumonías. "La mortalidad del sarampión tampoco es despreciable. Pero solo se ve cuando hay muchos casos. Su letalidad es, aproximadamente, del uno por mil", dice Caylà.

Aumento desde el covid

Este epidemiólogo señala que el sarampión aumenta "en todo el mundo", sobre todo a raíz del covid. "Con la pandemia vimos cómo se generaron grupos antivacunas. Han bajado las coberturas de vacunas como el coronavirus o la gripe, pero también de otras vacunas como la triple vírica [la del sarampión, que protege además de la rubóola y parotiditis]", añade.

En regiones como Catalunya, la tasa vacunal de la primera dosis es del 95%, pero la de la segunda ha descendido del umbral del 95%. Para que haya inmunidad de grupo con el sarampión, los porcentajes en ambas dosis deben superar el 95%, es decir, hay que alcanzar coberturas muy altas debido a su elevada transmisibilidad.

TASA DE VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN (2ª DOSIS)

'Efecto arrastre' del covid

Pero además de que se han estancado (o reducido) las tasas vacunales, hay otros factores que explican el repunte del sarampión en el mundo, como por ejemplo el 'efecto arrastre' del covid-19, pues durante la pandemia se interrumpieron campañas y revisiones pediátricas.

En paralelo, hay muchos niños en el mundo sin dosis o sin pauta completa: según el European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), casi 35 millones en el mundo se quedaron sin al menos una dosis de la vacuna del sarampión en 2023. Por último, la desinformación y la desconfianza vacunal, debido a movimientos antivacunas y a políticas sanitarias como las de Donald Trump en EEUU (que ponen en duda la eficacia de las vacunas), han dejado bolsas de baja cobertura donde el virus se dispara.