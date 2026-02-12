Catalunya suspende toda la actividad programada en los hospitales y centros de salud por el vendaval

La Conselleria de Salut ha suspendido para este jueves toda la actividad programada (quirúrgica, ambulatoria y exploraciones complementarias ambulatorias) con motivo del vendaval que asuela a Catalunya y que ya ha dejado rachas de viento de 167 km/h. Los centros de atención primaria (CAP) y hospitales están ya avisando a los usuarios de los cambios en la asistencia debido al viento. Solo en el Hospital Sant Joan de Déu (Esplugues de Llobregat) se han anulado unas 2.500 visitas externas que se iban a hacer hoy y que se reprogramarán en los próximos días.

Según fuentes de la conselleria, aunque la actividad sanitaria queda "restringida" durante el día de hoy, la urgente permanece "garantizada". No se han dejado de hacer diálisis, cirugías oncológicas, exploraciones complementarias de las personas ingresadas, tratamientos como radioterapia ni han cerrado los hospitales de día de oncología.

En el Hospital de Bellvitge se han levantado algunas láminas del techo del edificio de urgencias sin causar incidentes

Además, Salut mantiene también la cirugía programada de las personas ingresadas en el hospital, "si se dispone del equipo quirúrgico". Algunos sanitarios han tenido problemas este jueves para desplazarse y muchos (los que no tenían actividad urgente) han optado por el teletrabajo, algo que les han facilitado sus centros.

También están abiertos los CAP para atender las "incidencias" que se puedan producir. Pero se está haciendo vía telefónica o telemática toda aquella actividad ambulatoria que sea posible.

Incidencias en los centros

En el Hospital de Bellvitge se han levantado algunas láminas del techo del edificio de urgencias sin causar incidentes y sin afectar en ningún caso a la actividad urgente que se lleva a cabo allí, según ha avanzado Betevé y ha confirmado EL PERIÓDICO. Estas láminas ya se han asegurado de nuevo, según fuentes del hospital.

Por su parte, en el centro de urgencias de atención primaria (CUAP) L'Hospitalet de Llobregat se han producido "desprendimientos" en el falso techo del pasillo de la entrada, que ha sido cerrado "momentáneamente". El CUAP ha habilitado una entrada "alternativa" por la puerta de Diagnóstico por la imagen.

También en la Metropolitana Sud, en el CUAP El Prat de Llobregat hay, según Salut, "riesgos de desprendimientos" en la fachada de la zona de la entrada. Los bomberos están valorando la situación y es posible que el CAP habilite un acceso alternativo.