Salut pone el foco en las familias antivacunas tras aumentar el sarampión el 135% en el último año

Los casos de sarampión en Catalunya aumentaron el año pasado un 135% en comparación con el anterior. En 2024 se diagnosticaron 34 casos, mientras que en 2025 se registraron un total de 80, según la Conselleria de Salut. Aunque las cifras son inferiores a países de nuestro entorno como Francia o Italia, su aumento —favorecido no solo por un descenso de las tasas de vacunación, sino también por el incremento de contagios en todo el mundo— es muy significativo desde el punto de vista porcentual. De hecho, la OMS ha retirado a España –que en 2025 registró 397 casos– el estatus de país libre de sarampión y Salut ha intensificado las campañas de prevención. Catalunya es la segunda comunidad con más infecciones notificadas (aunque también es una de las más pobladas).

"Nosotros revisamos las tasas vacunales de todos los equipos de atención primaria para ver en qué zonas son más bajas", explica a EL PERIÓDICO el secretario de Salut Pública, Esteve Fernández. No esconde la conselleria su preocupación por esas personas que "deberían estar vacunadas y no lo están", es decir, las "familias antivacunas". "Aquí es donde tenemos la mayor parte de casos en adolescentes", asegura. "Es verdad que hay zonas vulnerables con tasas vacunales que no son buenas. Pero también ocurre en otros CAP con niveles socioeconómicos altos", apunta Fernández.

"De momento —asegura Fernández—, el perfil que nos estamos encontrando es el de personas con un nivel socioeconómico alto que no se quieren vacunar. Son gente formada y con dinero y con relación con las terapias alternativas". La Agència de Salut Pública de Catalunya envía regularmente las tasas de vacunación de los niños de cinco años (de todas las vacunas, no solo del sarampión) a la atención primaria y a partir de aquí los centros de salud hacen "seguimiento" y "captación activa". "Sugerimos la vacunación mediante llamadas, pero también puede hacerse de otras maneras, como interactuando con las familias", precisa el secretario de Salut Pública.

En paralelo, desde el año pasado, Salut está realizando una vacunación oportunista del sarampión entre los catalanes nacidos en 1978, 1979 y 1980 porque son los menos inmunizados. La vacunación oportunista consiste en aprovechar que el paciente acude al médico de cabecera por cualquier motivo para repasar su cartilla vacunal y proponerle el pinchazo en caso de que no esté inmunizado. Salut recomienda la vacunación a las personas nacidas a partir de 1978 que no hayan sido vacunadas y que no tengan constancia de haber padecido la enfermedad.

Revisión de las tasas

Uno de los objetivos de esta revisión de las tasas vacunales es identificar, entre otros grupos poco inmunizados, a las familias antivacunas. El pasado octubre, el Garraf vivió un brote de sarampión en niños cuyos padres se habían opuesto a la inmunización."Ahí pedimos a la población de los CAP afectados que fueran a vacunarse", explica Fernández. La conselleria descarta hacer la vacunación obligatoria.

Los antivacunas crecen, sí, pero "moderadamente", precisa el secretario de Salut Pública, que recuerda que la vacunación "no es obligatoria" en España. El 95,86% de los niños catalanes cuentan con la primera dosis de la vacuna, llamada triple vírica porque también protege contra la rubeola y la parotiditis y se compone de dos dosis: a los 12 meses y a los tres años. De hecho, es en la segunda dosis donde se ha detectado el descenso. En Catalunya la tienen el 93,94%, pero se estima que la protección poblacional óptima se alcanza con un umbral del 95%. El descenso es ligero, sí, pero progresivo, y el sarampión es una de las enfermedades infecciosas más contagiosas.

Según datos de la conselleria, las regiones sanitarias con menores tasas de la segunda dosis son Alt Pirineu i Aran (90,32%), Terres de l'Ebre (92,73%), Metropolitana Sud (93,25), Camp de Tarragona (93,59%) y Girona (93,88%). Las que registran tasas más altas (en la segunda dosis) son el Penedès (94,75%), Lleida (94,65%), Catalunya Central (94,53%), Metropolitana Nord (94,14%) y Barcelona Ciutat (94,02%).

En Catalunya, la franja de edad menos vacunada es la comprendida entre los 16 y los 45 años. "Y en parte es porque hay gente que tenía que estar vacunada y no lo está", advierte el secretario de Salut Pública, quien lamenta que, desde la pandemia, "hay más antivacunas o escépticos que hace ocho años". "También hay antivacunas selectivos –prosigue–: gente que acepta unas vacunas y otras no. Normalmente son familias vinculadas a movimientos neorrurales, a las medicinas alternativas, y ahora hay más. El brote del Garraf estaba ligado a esto".

Sospechas clínicas

Ante el aumento de los casos de sarampión, otra de las medidas que ha tomado Salut es practicar PCR ante la mínima sospecha clínica. "Nos guiamos mucho por las sospechas. En 2023, en Catalunya tuvimos 180 sospechas. Al final se confirmaron 80 casos y se descartaron aún más: 100. Eso quiere decir que hemos hecho muchas pruebas. En Andalucía, por ejemplo, hubo 109 sospechas y al final se confirmaron 94 casos. En Melilla, hubo 31 casos y se descartaron otros 38. Creo que las cosas en Catalunya se están haciendo bien", defiende Fernández.

Como explica Fernando Moraga-Llop, portavoz y vocal sénior de la Asociación Española de Vacunología (AEV), una persona no vacunada que tiene contacto con alguien con sarampión puede impedir el contagio vacunándose entre los tres y cinco días siguientes. "Si te vacunas en los tres primeros días posteriores, seguramente no cogerás enfermedad. Si lo haces en los cuatro o cinco días posteriores, seguramente se atenúa el sarampión y será más leve", señala este vacunólogo.

Esto es lo que, según él, debe hacerse en los niños de entre 6 y 12 meses. Los primeros seis meses de vida, el niño está protegido por la madre (si está vacunada o inmunizada porque ya ha pasado el sarampión). A partir de los 12 meses se pone la primera vacuna. Pero entre los 6 y los 12 meses existe esta desprotección que, en caso de contacto, podría paliarse con un pinchazo en los tres posteriores.

Moraga-Llop cree que España recuperará el estatus de país libre de sarampión, "pero hay que ver lo que pasa este año y, sobre todo, incidir en las campañas de vacunación". "Los médicos deben llamar a los niños menores de 5 años que no están vacunados e insistir en la captación activa", concluye.