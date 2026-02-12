Radiografía del sarampión en España: los casos aumentan el 75%, con Andalucía y Catalunya a la cabeza

España registró en 2025 un total de 397 casos de sarampión, frente a los 227 de 2024, esto es, un aumento del 75% más. Así lo revela un análisis del Comité Asesor de Vacunas e Inmunizaciones (CAV) de la Asociación Española de Pediatría, realizado a partir de datos del Instituto de Salud Carlos III. Según el Ministerio de Sanidad, estos 397 casos tienen un alto porcentaje de personas no vacunadas y otro vinculado a casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).

Andalucía fue la comunidad con más casos: 94 confirmados (frente a 15 descartados). Le siguen, por este orden, Catalunya (con 80 casos y 100 descartados, lo que refleja la cantidad de pruebas diagnósticas que se hacen esta comunidad), País Vasco (51 casos y 141 descartados), Canarias (40 casos y 122 descartados), Baleares (39 casos y 34 descartados), Melilla (31 casos y 38 descartados), Castilla La Mancha (17 casos y ocho descartados) y Ceuta (nueve casos y ninguno descartado). Para entender estos números hay que tener en cuenta la población de cada comunidad: Andalucía tiene 8.666.412 habitantes y Catalunya, 8.113.490.

El lunes que viene habrá una reunión entre el Ministerio y las comunidades para abordar el sarampión y plantear estrategias conjuntas

A estas regiones les siguen la Comunitat Valenciana (siete casos y 32 descartados), Aragón (seis casos y cinco descartados), Madrid (seis casos y 28 descartados), Castilla y León (cinco casos y 13 descartados), Navarra (cinco casos y 13 descartados), Murcia (cuatro casos y cuatro descartados), Asturias (dos casos y otro descartado), La Rioja (un caso y tres descartados), Galicia (ningún caso y cinco sospechas que al final se descartaron), Extremadura (ningún caso y 11 sospechas que al final se descartaron) y Cantabria (ningún caso y ninguna sospecha).

Casi mil sospechas en un año

Según el CAV, en España se registraron el año pasado un total de 971 casos sospechosos de sarampión, de los cuales finalmente se descartaron 573. De los 397 confirmados, un total de 108 fueron importados, otros 95 están vinculados a una infección procedente del extranjero y otros 194 tenían un origen desconocido o todavía en investigación.

El pasado 27 de enero, la Organización Mundial de la Salud (OMS) retiró a España el estatus de país libre del sarampión, lo que supone un retroceso significativo en la lucha contra una enfermedad que había eliminado hacía 10 años. Es por eso que el Ministerio trabaja ya en la actualización del Plan Estratégico para la Eliminación del Sarampión y la Rubeola, reforzando la vigilancia epidemiológica, la detección precoz y las campañas de captación de personas no vacunadas o con pautas incompletas. El lunes que viene habrá una reunión entre el Ministerio y las comunidades para abordar el sarampión y plantear estrategias conjuntas.

Gráfica que muestra los casos de sarampión en España.

Adelantar la segunda dosis

Debido al resurgimiento global del sarampión, que tiene que ver con los descensos de la vacunación tras la pandemia y el aumento de los grupos antivacunas, la Asociación Española de Pediatría recomienda desde el año pasado adelantar la segunda dosis de la triple vírica (que protege del sarampión, rubeola y parotiditis) a los 24 meses. Hasta ahora, se inocula la primera dosis al año y la segunda, a los 3 o 4 años. Pero los pediatras reclaman administrar la segunda antes, a los 2, con el objetivo de aumentar la protección individual en edades tempranas.

"La pérdida del estatus de país libre de sarampión supone un aviso claro sobre la fragilidad de los logros alcanzados en salud pública" Asociación Española de Pediatría

"La pérdida del estatus de país libre de sarampión supone un aviso claro sobre la fragilidad de los logros alcanzados en salud pública. Aunque España mantiene una sólida estructura de vigilancia y una amplia experiencia en el control de enfermedades inmunoprevenibles, el repunte de casos demuestra que la eliminación del sarampión no es irreversible", ha manifestado el CAV en un comunicado. El comité entiende que adelantar la segunda dosis a los 24 meses puede ser una medida de "alto impacto potencial".